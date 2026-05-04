Суспільство
247
1 хв

Принцеса Євгенія Йоркська чекає на третю дитину: палац поділився фото

Молодша донька експринца Ендрю та Сари Фергюсон – принцеса Євгенія – повідомила про свою третю вагітність.

Ольга Кузьменко
Принцеса Євгенія

Принцеса Євгенія / © Getty Images

«Малюк Бруксбенк має з'явитися на світ 2026 роцку ♥️♥️♥️♥️♥️👶🏻♥️♥️♥️♥️♥️».

Також фото було опубліковане в Instagram британської королівської родини з підписом:

Ернест та Август Бруксбенки / © Instagram принцеси Євгенії

«Її Королівська Високість принцеса Євгенія і містер Джек Бруксбенк з величезною радістю повідомляють, що чекають на третю дитину, народження якої очікується цього літа.

Августа (5 років) та Ернест (2 роки) також дуже раді появі ще одного брата чи сестри в сім'ї.

Його Величність Король був проінформований про це і дуже радий цій новині.

© Принцеса Євгенія/Букінгемський палац», - йдеться у повідомленні під знімком.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / © Instagram принцеси Євгенії

Сама ж Євгенія вчора поділилася серією фотографій зі своїм чоловіком Джеком, котрий відсвяткував 40-річчя. Для пари це буде третя дитина, стать якої вони не повідомляють і не повідомлять швидше за все до її народження.

