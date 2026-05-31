Принцеса Євгенія зачарувала публіку милою добіркою фотографій із молодшим сином Ернестом
У суботу, 30 травня, молодшому синові принцеси Євгенії – Ернесту – виповнилося три роки.
Принцеса Йоркська поділилася добіркою чарівних світлин на честь дня народження свого молодшого сина.
«З Днем народження, мій улюблений тигре, що носить капелюхи, постійно обіймає і безстрашний золотий хлопчик Ерні! Тобі виповнюється 3 роки, і ти осяюєш кожну кімнату своїм глибоким голосом та заразливою усмішкою», - написала Євгенія у підписі під опублікованими фотографіями.
На одному зі знімків Євгенія тримає хлопчика на руках і цілує його, стоячи під деревом серед осіннього листя.
На кількох інших фотографіях Ерні грається із синіми повітряними кульками та синім футбольним м'ячем, а також зображений на прогулянці зі своїм старшим братом Августом, якому п'ять років.
Нагадаємо, нещодавно принцеса потішила новиною про свою третю вагітність. Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк чекають на народження третього малюка, але його стать поки не відома широкому загалу.