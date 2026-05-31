Принцеса Євгенія зачарувала публіку милою добіркою фотографій із молодшим сином Ернестом

У суботу, 30 травня, молодшому синові принцеси Євгенії – Ернесту – виповнилося три роки.

Принцеса Євгенія із сином Ернестом / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Йоркська поділилася добіркою чарівних світлин на честь дня народження свого молодшого сина.

«З Днем народження, мій улюблений тигре, що носить капелюхи, постійно обіймає і безстрашний золотий хлопчик Ерні! Тобі виповнюється 3 роки, і ти осяюєш кожну кімнату своїм глибоким голосом та заразливою усмішкою», - написала Євгенія у підписі під опублікованими фотографіями.

Принцеса Євгенія із сином Ернестом / © Instagram принцеси Євгенії

На одному зі знімків Євгенія тримає хлопчика на руках і цілує його, стоячи під деревом серед осіннього листя.

Ернест Бруксбенк / © Instagram принцеси Євгенії

На кількох інших фотографіях Ерні грається із синіми повітряними кульками та синім футбольним м'ячем, а також зображений на прогулянці зі своїм старшим братом Августом, якому п'ять років.

Ернест та Август Бруксбенк / © Instagram принцеси Євгенії

Нагадаємо, нещодавно принцеса потішила новиною про свою третю вагітність. Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк чекають на народження третього малюка, але його стать поки не відома широкому загалу.

Ернест Бруксбенк / © Instagram принцеси Євгенії

