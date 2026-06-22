- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 129
- Час на прочитання
- 1 хв
Принцеса Євгенія зачарувала знімками дітей із їхнім батьком Джеком на честь свята
Принцеса Євгенія привітала свого чоловіка Джека Бруксбенка із Днем батька.
Принцеса Йоркська привітала свого чоловіка сімейними фотографіями, що раніше не публікувалися, і зворушливим посланням у соцмережі.
У Instagram принцеса Євгенія опублікувала дві милі фотографії, які продемонстрували тісний зв'язок Джека Бруксбенка з дітьми, щоб відзначити його роль як батька.
На одному зі знімків 40-річний містер Бруксбенк йде пліч-о-пліч із синами пари, чотирирічним Августом і дворічним Ернестом, під час сімейної прогулянки. На цьому невимушеному знімку трійця зазнімкована зі спини, коли вони прогулювалися під деревами в сонячний день.
На другій фотографії знято не менш зворушливий момент з весільної урочистості: Джек присів навпочіпки біля церковної лави, щоб розважити одного зі своїх синів. В оточенні розмальовок, наклейок на футбольну тематику та іграшок малюк був повністю поглинений тим, що відбувається, тоді як батько зосередив всю свою увагу на ньому.
"З Днем батька найкращого з найкращих... і головного дитячого аніматора на весіллі моєї найкращої подруги теж", - написала вона. "Кращого тата і бажати не можна", - додала Євгенія.
Нагадаємо, зараз принцеса Йоркська чекає на третю дитину.
Аналогічним знімком зі схожим підписом учора поділилася і Меган Маркл. Вона показала нове фото Гаррі з їхніми дітьми Арчі та Лілібет.