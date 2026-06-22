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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Євгенія зачарувала знімками дітей із їхнім батьком Джеком на честь свята

Принцеса Євгенія привітала свого чоловіка Джека Бруксбенка із Днем батька.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Євгенія

Принцеса Євгенія / © Associated Press

Принцеса Йоркська привітала свого чоловіка сімейними фотографіями, що раніше не публікувалися, і зворушливим посланням у соцмережі.

У Instagram принцеса Євгенія опублікувала дві милі фотографії, які продемонстрували тісний зв'язок Джека Бруксбенка з дітьми, щоб відзначити його роль як батька.

Джек Бруксбенк із синами Ернестом та Августом / © Instagram принцеси Євгенії

Джек Бруксбенк із синами Ернестом та Августом / © Instagram принцеси Євгенії

На одному зі знімків 40-річний містер Бруксбенк йде пліч-о-пліч із синами пари, чотирирічним Августом і дворічним Ернестом, під час сімейної прогулянки. На цьому невимушеному знімку трійця зазнімкована зі спини, коли вони прогулювалися під деревами в сонячний день.

На другій фотографії знято не менш зворушливий момент з весільної урочистості: Джек присів навпочіпки біля церковної лави, щоб розважити одного зі своїх синів. В оточенні розмальовок, наклейок на футбольну тематику та іграшок малюк був повністю поглинений тим, що відбувається, тоді як батько зосередив всю свою увагу на ньому.

Джек Бруксбенк із сином / © Instagram принцеси Євгенії

Джек Бруксбенк із сином / © Instagram принцеси Євгенії

"З Днем батька найкращого з найкращих... і головного дитячого аніматора на весіллі моєї найкращої подруги теж", - написала вона. "Кращого тата і бажати не можна", - додала Євгенія.

Нагадаємо, зараз принцеса Йоркська чекає на третю дитину.

Аналогічним знімком зі схожим підписом учора поділилася і Меган Маркл. Вона показала нове фото Гаррі з їхніми дітьми Арчі та Лілібет.

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Дата публікації
Кількість переглядів
129
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