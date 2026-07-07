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Принцеса Жозефіна вийшла в світ у гарному жовтому жакеті та спідниці в гороховий принт
Данська принцеса Жозефіна зачарувала публіку, приїхавши разом зі своїми батьками та братами до літньої резиденції — замку у Граастені.
15-річна принцеса з’явилася перед публікою в жовтому подовженому блейзері від Bashparis, кремовій спідниці в дрібний гороховий принт та взута в слінгбеки на пласкій підошві від Apair Stores. Вона розпустила волосся, зробила легкий макіяж і наділа золоті сережки-кільця.
Сім’я данського короля Фредеріка X прибула до своєї літньої резиденції, де вона зазвичай проводить залишок літнього сезону.
Не менш цікавий образ цього дня обрала королева Мері. Для виходу в люди Її Величність підібрала білу сорочку з вишивкою, жакет кольору деніму Made Apparel, темно-синю спідницю та джинсові балетки від Сhanel.