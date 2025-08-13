Принцеса Жозефіна їде з дому: королівський палац поділився подробицями

Принцеса Жозефіна / © Getty Images

Реклама

Днями стало відомо, що молодша дочка короля Фредеріка X та королеви Мері — принцеса Жозефіна — вирішила вступити до нової школи наступного навчального року. Цей крок знаменує важливу зміну для принцеси Жозефіни, оскільки від 2023 року вона відвідувала приватну школу Кільдегорд.

«Його Королівська Високість спадковий принц Крістіан продовжує свою освіту в Збройних силах, у той час як решта троє дітей королівського подружжя розпочинають новий навчальний рік», — йдеться в заяві, в якій детально описується, що принц Крістіан повернеться в казарми Антворків у Слагельсі, щоб завершити військову підготовку.

Принц Крістіан / © Getty Images

Тим часом принцеса Ізабелла продовжить навчання у гімназії Ерегорд, яку принц Крістіан закінчив у червні 2024 року. Очікується, що Ізабелла закінчить гімназію влітку 2026 року і стане випускницею школи, де навчалися її брат, батько і дядько принц Йоагім.

Реклама

Принц Вінсент продовжить свою освіту в Tranegardsskolen, закінчивши 8-й клас тієї ж школи, яку він відвідував від 2017 року, а його сестра Жозефіна за власним бажанням вирішила продовжити освіту в 8-му класі школи Spir Efterskole», — йдеться в заяві.

Принц Вінсент / © Данська королівська родина/Instagram

Це школа-інтернат у Ютландії, а це означає, що юна принцеса відвідуватиме школу, розташовану приблизно за три години їзди від головної резиденції її батьків — палацу Фредеріка VIII в Амалієнборгу, що в Копенгагені.

Таким чином принцеса Жозефіна стане першою, хто житиме далеко від дому заради здобуття освіти.

Принцеса Жозефіна / © Данська королівська родина/Instagram

Нагадаємо, нещодавно ми показували вам, у яких образах королівські особи вперше з’являлися в університетах.