Принцесі Алексії приписують новий роман: який вигляд має її передбачуваний бойфренд
Середня дочка королеви Максими та короля Віллема-Олександра — принцеса Алексія — спровокувала чутки про свій новий роман.
20-річна принцеса Алексія була зазнімкована з нідерландським музикантом і Dj-ом Антуном. Їхня зустріч, мабуть, відбулася одразу після Дня принца, щорічного свята, що знаменує початок парламентського року в Нідерландах.
За даними журналу Hello! принцеса Алексія — середня дочка короля Віллема-Олександра та королеви Максими, перебувала з подругою на терасі, коли до неї приєднався співак Антуан. Фотографій цієї зустрічі преса не має, але ми стежитимемо за цією історією.
Нагадаємо, Алексія — друга в черзі на нідерландський престол після своєї сестри Катаріни-Амалії. Наразі принцеса проживає в Лондоні, де навчається за програмою бакалаврату з цивільного будівництва на факультеті інженерної справи.
