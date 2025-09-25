ТСН у соціальних мережах

Принцесі Алексії приписують новий роман: який вигляд має її передбачуваний бойфренд

Середня дочка королеви Максими та короля Віллема-Олександра — принцеса Алексія — спровокувала чутки про свій новий роман.

Ольга Кузьменко
Принцеса Алексія

Принцеса Алексія / © Getty Images

20-річна принцеса Алексія була зазнімкована з нідерландським музикантом і Dj-ом Антуном. Їхня зустріч, мабуть, відбулася одразу після Дня принца, щорічного свята, що знаменує початок парламентського року в Нідерландах.

За даними журналу Hello! принцеса Алексія — середня дочка короля Віллема-Олександра та королеви Максими, перебувала з подругою на терасі, коли до неї приєднався співак Антуан. Фотографій цієї зустрічі преса не має, але ми стежитимемо за цією історією.

Dj Антун / © Getty Images

Dj Антун / © Getty Images

Нагадаємо, Алексія — друга в черзі на нідерландський престол після своєї сестри Катаріни-Амалії. Наразі принцеса проживає в Лондоні, де навчається за програмою бакалаврату з цивільного будівництва на факультеті інженерної справи.

Принцеса Алексія / © Getty Images

Принцеса Алексія / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що дочка князя Монако розійшлася з бойфрендом.

