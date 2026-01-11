- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 63
- Час на прочитання
- 1 хв
Принцесі Анні дали нове прізвисько: як воно звучить
Королівську принцесу Анну шанувальники королівської родини назвали «національним надбанням» за її відданість короні та службі.
Це сталося після того, як її брат, король Чарльз, надав Анні титул «найпрацьовитішої королівської особи» за 2025 рік. Минулого року король провів 533 офіційні заходи, а його сестра — 478 заходи.
Хоча раніше ми повідомляли, що принцеса Анна вже не найпрацелюбніша королівська особа. Минулого 2025 року вона взяла на себе менше обов’язків, ніж її старший брат — король Чарльз, який досі проходив лікування від раку.
А ось дружина Чарльза — королева Камілла — посіла аж п’яте місце. Вона провела 228 офіційних заходів минулого року.