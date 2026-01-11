ТСН у соціальних мережах

Суспільство
63
1 хв

Принцесі Анні дали нове прізвисько: як воно звучить

Королівську принцесу Анну шанувальники королівської родини назвали «національним надбанням» за її відданість короні та службі.

Ольга Кузьменко
Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Associated Press

Це сталося після того, як її брат, король Чарльз, надав Анні титул «найпрацьовитішої королівської особи» за 2025 рік. Минулого року король провів 533 офіційні заходи, а його сестра — 478 заходи.

Хоча раніше ми повідомляли, що принцеса Анна вже не найпрацелюбніша королівська особа. Минулого 2025 року вона взяла на себе менше обов’язків, ніж її старший брат — король Чарльз, який досі проходив лікування від раку.

Принцеса Анна і король Чарльз / © Getty Images

Принцеса Анна і король Чарльз / © Getty Images

А ось дружина Чарльза — королева Камілла — посіла аж п’яте місце. Вона провела 228 офіційних заходів минулого року.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

