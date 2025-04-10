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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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325
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Принцесі Аріані виповнилося 18: нідерландський палац поділився барвистими фото

10 квітня свій день народження святкує молодша дочка королеви Максими та короля Віллема-Олександра.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Аріана

Принцеса Аріана / © Getty Images

Нідерландський королівський палац опублікував нові фотографії принцеси на честь її 18-річчя.

“Сьогодні принцеса Аріана святкує своє 18-річчя.

З нагоди її дня народження було опубліковано нові фотографії. Світлини зроблені у палаці Гейс-тен-Бос (це резиденція нідерландської королівської родини на околиці Гааги). Автором фотографій виступив Франк Рюйтер”, - йдеться в повідомленні.

/ © Instagram королівської родини Нідерландів

© Instagram королівської родини Нідерландів

На знімках дівчина позує в кількох сукнях — смарагдовій з ажурними рукавами, і в червоній сукні з квадратним декольте. Руде волосся дівчини зібране ззаду шпилькою, а макіяж практично не помітний через темне освітлення в кадрі.

/ © Instagram королівської родини Нідерландів

© Instagram королівської родини Нідерландів

Раніше ми розповідали, хто така принцеса Аріана і що про неї цікавого відомо широкій публіці.

/ © Instagram королівської родини Нідерландів

© Instagram королівської родини Нідерландів

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