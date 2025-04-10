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Принцесі Аріані виповнилося 18: нідерландський палац поділився барвистими фото
10 квітня свій день народження святкує молодша дочка королеви Максими та короля Віллема-Олександра.
Нідерландський королівський палац опублікував нові фотографії принцеси на честь її 18-річчя.
“Сьогодні принцеса Аріана святкує своє 18-річчя.
З нагоди її дня народження було опубліковано нові фотографії. Світлини зроблені у палаці Гейс-тен-Бос (це резиденція нідерландської королівської родини на околиці Гааги). Автором фотографій виступив Франк Рюйтер”, - йдеться в повідомленні.
На знімках дівчина позує в кількох сукнях — смарагдовій з ажурними рукавами, і в червоній сукні з квадратним декольте. Руде волосся дівчини зібране ззаду шпилькою, а макіяж практично не помітний через темне освітлення в кадрі.
Раніше ми розповідали, хто така принцеса Аріана і що про неї цікавого відомо широкій публіці.