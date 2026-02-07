Принцесі Інес виповнився один рік: шведський королівський палац поділився милими знімками

Принцеса Інес

Дочці принца Карла Філіпа та принцеси Софії, а також онуці королеви Сільвії та короля Карла Густава – виповнюється 1 рік.

Інес народилася 7 лютого 2005 року у лікарні Дандерюд, їй дали ім'я Інес Марі Ліліан Сільвія, герцогиня Вестерботтенська. Вона стала четвертою дитиною принцеси Софії шведської та принца Карла Філіпа та їхньою першою дочкою.

Принцеса Інес

«Сьогодні ми святкуємо день народження нашого маленького промінчика сонця, Інес, якій виповнюється 1 рік ❤️», - йдеться у підписі до фотографії, опублікованої на сторінці принца та принцеси в Instagram.

Принцеса Інес одягнена у блакитну сукню з білим окантуванням на горловині та рукавах, а у неї у волоссі маленький блакитний бант. Вона усміхається, дивлячись на кадр.

Також фото малечі опублікували в сторіз, на ньому Інес зазнімкована стоячи біля вікна в цій самій чарівній сукні.

Принцеса Інес

Раніше ми розповідали все про дітей шведської королівської пари. Софія та Карл Філіп одружилися 2015 року і за десять років стали батьками трьох синів та доньки.