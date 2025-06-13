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Принцесі Катаріні-Амалії зробили операцію: палац поділився подробицями
Кілька днів тому 21-річну принцесу Нідерландів Катаріну-Амалію — дочку Максими та Віллема-Олександра — госпіталізували після падіння з коня.
Стали відомі новини щодо стану здоров’я нідерландської спадкоємиці.
Королівський палац повідомив, що принцеса Катаріна-Амалія залишається у лікарні, де їй зробили операцію після перелому руки під час падіння з коня.
Палац оголосив, що операція 21-річної принцеси пройшла успішно і що вона залишиться в лікарні для відновлення до подальшого повідомлення. Катаріна-Амалія проходить лікування у лікарні University Medical Centre Utrecht.
Нагадаємо, мати Катарини-Амалії, королева Максима, залишила зустріч із фондом MIND Us у палаці Нордейнді в Гаазі відразу після того, як дізналася про інцидент. Принцеса Катаріна-Амалія з раннього віку займається кінним спортом, тому це був перший випадок, коли вона зазнала серйозної травми через своє захоплення.