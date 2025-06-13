Принцесі Катаріні-Амалії зробили операцію: палац поділився подробицями

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

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Стали відомі новини щодо стану здоров’я нідерландської спадкоємиці.

Королівський палац повідомив, що принцеса Катаріна-Амалія залишається у лікарні, де їй зробили операцію після перелому руки під час падіння з коня.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Палац оголосив, що операція 21-річної принцеси пройшла успішно і що вона залишиться в лікарні для відновлення до подальшого повідомлення. Катаріна-Амалія проходить лікування у лікарні University Medical Centre Utrecht.

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Нагадаємо, мати Катарини-Амалії, королева Максима, залишила зустріч із фондом MIND Us у палаці Нордейнді в Гаазі відразу після того, як дізналася про інцидент. Принцеса Катаріна-Амалія з раннього віку займається кінним спортом, тому це був перший випадок, коли вона зазнала серйозної травми через своє захоплення.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Королева Максима, король Віллем-Олександр та принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія та принцеса Беатрікс / © Getty Images Принцеси Аріана та її старша сестра Катаріна-Амалія / © Getty Images Королева Максима та принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images