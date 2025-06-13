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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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253
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Принцесі Катаріні-Амалії зробили операцію: палац поділився подробицями

Кілька днів тому 21-річну принцесу Нідерландів Катаріну-Амалію — дочку Максими та Віллема-Олександра — госпіталізували після падіння з коня.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Катаріна-Амалія

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Стали відомі новини щодо стану здоров’я нідерландської спадкоємиці.

Королівський палац повідомив, що принцеса Катаріна-Амалія залишається у лікарні, де їй зробили операцію після перелому руки під час падіння з коня.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Палац оголосив, що операція 21-річної принцеси пройшла успішно і що вона залишиться в лікарні для відновлення до подальшого повідомлення. Катаріна-Амалія проходить лікування у лікарні University Medical Centre Utrecht.

Нагадаємо, мати Катарини-Амалії, королева Максима, залишила зустріч із фондом MIND Us у палаці Нордейнді в Гаазі відразу після того, як дізналася про інцидент. Принцеса Катаріна-Амалія з раннього віку займається кінним спортом, тому це був перший випадок, коли вона зазнала серйозної травми через своє захоплення.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Королева Максима, король Віллем-Олександр та принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Королева Максима, король Віллем-Олександр та принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія та принцеса Беатрікс / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія та принцеса Беатрікс / © Getty Images

Принцеси Аріана та її старша сестра Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеси Аріана та її старша сестра Катаріна-Амалія / © Getty Images

Королева Максима та принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Королева Максима та принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия_2 / © Getty Images

© Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

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