- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 244
- Час на прочитання
- 1 хв
Принцесі Кейт довелося публічно перепросити перед шанувальниками: що сталося
Минулого тижня Кейт Міддлтон відвідувала авіабазу Королівських ВПС. Там на неї чекали наймолодші шанувальниці, які одяглися у свої найкращі сукні, щоб зустрітися зі справжньою принцесою.
Яким же було їхнє здивування, коли Кейт приїхала зовсім не в сукні принцеси, а в діловому костюмі від Bella Freud і туфлях-човниках на підборах. Кетрін присіла перед групою дівчаток і сказала:
«Де моя сукня? Якби я знала… Вибачте, я сьогодні не одягла сукню. Дякую, що прийшли до мене», — сказала з милою усмішкою на обличчі принцеса Уельська своїм шанувальницям, цитує її слова Vanity Fair.
Втім, вибір Кейт на користь костюма мав сенс, враховуючи, що в її графік на день візиту входило виконання «кола смерті» на льотному симуляторі в навчальному центрі, а також низка важливих справ, які виконувати в сукні було б просто незручно.
До речі, цей самий штанний костюм принцеса носила раніше у вересні, коли приїжджала на шовкову фабрику в Садбері 11 вересня.