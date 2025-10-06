ТСН у соціальних мережах

Суспільство
244
1 хв

Принцесі Кейт довелося публічно перепросити перед шанувальниками: що сталося

Минулого тижня Кейт Міддлтон відвідувала авіабазу Королівських ВПС. Там на неї чекали наймолодші шанувальниці, які одяглися у свої найкращі сукні, щоб зустрітися зі справжньою принцесою.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Яким же було їхнє здивування, коли Кейт приїхала зовсім не в сукні принцеси, а в діловому костюмі від Bella Freud і туфлях-човниках на підборах. Кетрін присіла перед групою дівчаток і сказала:

Принцеса Уельська з маленькими шанувальницями / © Associated Press

Принцеса Уельська з маленькими шанувальницями / © Associated Press

«Де моя сукня? Якби я знала… Вибачте, я сьогодні не одягла сукню. Дякую, що прийшли до мене», — сказала з милою усмішкою на обличчі принцеса Уельська своїм шанувальницям, цитує її слова Vanity Fair.

Принцеса Уельська з маленькими шанувальницями / © Associated Press

Принцеса Уельська з маленькими шанувальницями / © Associated Press

Принцеса Уельська з маленькими шанувальницями / © Associated Press

Принцеса Уельська з маленькими шанувальницями / © Associated Press

Втім, вибір Кейт на користь костюма мав сенс, враховуючи, що в її графік на день візиту входило виконання «кола смерті» на льотному симуляторі в навчальному центрі, а також низка важливих справ, які виконувати в сукні було б просто незручно.

/ © Associated Press

© Associated Press

До речі, цей самий штанний костюм принцеса носила раніше у вересні, коли приїжджала на шовкову фабрику в Садбері 11 вересня.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

244
