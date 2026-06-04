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Принцесі Лілібет 5 років: Меган і Гаррі показали нові фото з дочкою
Дочка принца Гаррі та Меган Маркл сьогодні святкує п'ятиріччя.
Принцеса Лілібет народилася 4 червня в Каліфорнії і стала другою дитиною для принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. На честь іменинниці Меган за традицією поділилася фото доньки у своєму блогу в Instagram.
На першому знімку в каруселі Лілібет тримає на руках її батько, принц Гаррі, а її мама Меган ніжно дивиться на неї. На другому — милий знімок Лілібет, яка йде босоніж садом, судячи з усього, сімейного будинку в Монтесіто. На обох знімках Лілібет одягнена в розшиту літню сукню, а її довге руде волосся розпущене.
“Наша дівчинка мрії. З 5-річчям, Лілі», — підписала Меган фотографії, додавши смайлик у вигляді серця. На другій фотографії обличчя Лілібет навіть трохи видно.
Зазначимо, що Сасекські виховують дітей далеко від уваги громадськості, але Меган часто ділиться фотографіями Арчі та Лілі на особистій сторінці в Instagram, хоча облич дітей не показує.