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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
1 хв

Принцесі Лілібет 5 років: Меган і Гаррі показали нові фото з дочкою

Дочка принца Гаррі та Меган Маркл сьогодні святкує п'ятиріччя.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган та Гаррі з дочкою Лілі

Меган і Гаррі з дочкою Лілі / © Instagram Меган Маркл

Принцеса Лілібет народилася 4 червня в Каліфорнії і стала другою дитиною для принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. На честь іменинниці Меган за традицією поділилася фото доньки у своєму блогу в Instagram.

На першому знімку в каруселі Лілібет тримає на руках її батько, принц Гаррі, а її мама Меган ніжно дивиться на неї. На другому — милий знімок Лілібет, яка йде босоніж садом, судячи з усього, сімейного будинку в Монтесіто. На обох знімках Лілібет одягнена в розшиту літню сукню, а її довге руде волосся розпущене.

Меган і принц Гаррі з дочкою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Меган і принц Гаррі з дочкою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

“Наша дівчинка мрії. З 5-річчям, Лілі», — підписала Меган фотографії, додавши смайлик у вигляді серця. На другій фотографії обличчя Лілібет навіть трохи видно.

Зазначимо, що Сасекські виховують дітей далеко від уваги громадськості, але Меган часто ділиться фотографіями Арчі та Лілі на особистій сторінці в Instagram, хоча облич дітей не показує.

Принцеса Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Принцеса Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
158
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