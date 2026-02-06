Принцесі Марі виповнюється 50 років: данський палац поділився її новою сімейною фотосесією

Принцеса Марі з чоловіком Йоахимом та дітьми / © Данська королівська родина/Instagram

З цього приводу данський королівський палац поділився не лише її особистим новим портретним фото, а й цілою фотосесією її сім’ї — принца Йоагіма та їхніх дітей — Афіни та Генріка.

Принцеса Марі з сином Генріком та дочкою Афіною / © Данська королівська родина/Instagram

«Сьогодні Її Королівській Високості принцесі Марі виповнюється 50 років.

Принцеса святкує свій ювілей у Вашингтоні, округ Колумбія, у родинному колі.

На честь дня народження опубліковано серію фотографій, зроблених у сімейному будинку у Ведбеку на початку січня 2026 року, коли принцеса та її родина відпочивали на Різдво в Данії», — йдеться у підписі до фотографій, знятих фотографом Якобом Кірком.

Принцеса Марі з сином Генріком та дочкою Афіною та чоловіком принцом Йоагімом, а також їхнім собакою Серізою / © Данська королівська родина/Instagram

Раніше, нагадаємо, ми розповідали історію кохання цієї королівської пари.

Також учора, 5 лютого, своє 54-річчя святкувала королева Мері — дружина короля Фредеріка X та палац також ділився портретною фотографією іменинниці.