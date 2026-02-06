- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 179
- Час на прочитання
- 1 хв
Принцесі Марі виповнюється 50 років: данський палац поділився її новою сімейною фотосесією
Данська принцеса Марі сьогодні святкує своє 50-річчя.
З цього приводу данський королівський палац поділився не лише її особистим новим портретним фото, а й цілою фотосесією її сім’ї — принца Йоагіма та їхніх дітей — Афіни та Генріка.
«Сьогодні Її Королівській Високості принцесі Марі виповнюється 50 років.
Принцеса святкує свій ювілей у Вашингтоні, округ Колумбія, у родинному колі.
На честь дня народження опубліковано серію фотографій, зроблених у сімейному будинку у Ведбеку на початку січня 2026 року, коли принцеса та її родина відпочивали на Різдво в Данії», — йдеться у підписі до фотографій, знятих фотографом Якобом Кірком.
Раніше, нагадаємо, ми розповідали історію кохання цієї королівської пари.
Також учора, 5 лютого, своє 54-річчя святкувала королева Мері — дружина короля Фредеріка X та палац також ділився портретною фотографією іменинниці.