Принцесі Швеції Естель виповнилося 14 років — палац показ нові фото спадкоємиці
Естель є першою дитиною кронпринцеси Вікторії та принца Даніеля, тому відповідно до закону про спадкоємство, вона посідає другу позицію в черзі на престол, після своєї мами і колись стане королевою.
23 лютого принцесі Швеції Естель виповнилося 14 років і палац поділився її новими фотографіями. Дівчина позувала на знімках у лаконічному блакитному трикотажному светрі та темно-синіх джинсах, які доповнила кількома прикрасами.
Також на одному з фото до принцеси приєднався її молодший брат принц Оскар. Світлини зроблені в палаці Хага фотографом Сарою Фріберг.