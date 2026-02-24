Принцеса Естель

23 лютого принцесі Швеції Естель виповнилося 14 років і палац поділився її новими фотографіями. Дівчина позувала на знімках у лаконічному блакитному трикотажному светрі та темно-синіх джинсах, які доповнила кількома прикрасами.

Принцеса Естель / фото: Sara Friberg/The Royal Court of Sweden

Також на одному з фото до принцеси приєднався її молодший брат принц Оскар. Світлини зроблені в палаці Хага фотографом Сарою Фріберг.