ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
203
Час на прочитання
1 хв

Принцесі Швеції Естель виповнилося 14 років — палац показ нові фото спадкоємиці

Естель є першою дитиною кронпринцеси Вікторії та принца Даніеля, тому відповідно до закону про спадкоємство, вона посідає другу позицію в черзі на престол, після своєї мами і колись стане королевою.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Естель

Принцеса Естель

23 лютого принцесі Швеції Естель виповнилося 14 років і палац поділився її новими фотографіями. Дівчина позувала на знімках у лаконічному блакитному трикотажному светрі та темно-синіх джинсах, які доповнила кількома прикрасами.

Принцеса Естель / фото: Sara Friberg/The Royal Court of Sweden

Принцеса Естель / фото: Sara Friberg/The Royal Court of Sweden

Також на одному з фото до принцеси приєднався її молодший брат принц Оскар. Світлини зроблені в палаці Хага фотографом Сарою Фріберг.

Принцеса Естель та принц Оскар / фото: Sara Friberg/The Royal Court of Sweden

Принцеса Естель та принц Оскар / фото: Sara Friberg/The Royal Court of Sweden

Дата публікації
Кількість переглядів
203
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie