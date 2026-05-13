Принцесі Уельській в Італії вручили нагороду: ось який вона має вигляд

Це перший візит Її Високості Кетрін, принцеси Уельської до Італії за кілька років.

Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Сьогодні у будівлі міської ратуші, у перший день свого візиту, Кетрін отримала нагороду Primo Tricolore від мера Реджіо-Емілії Марко Массарі.

Це найвища нагорода міста Реджіо-Емілія — на знак визнання роботи принцеси в ранньому розвитку дітей. Під час свого візиту до цього північного італійського міста цього тижня Кейт отримала зелено-біло-червоний прапор, який став прообразом національного символу сучасної Італії.

Принцеса Уельська отримує нагороду / © Getty Images

Принцеса Уельська, нагадаємо, відвідує це місто на півночі Італії у зв'язку із розширенням діяльності Королівського фонду раннього розвитку дітей на міжнародному рівні. Під час свого візиту вона ознайомиться з передовими підходами до раннього розвитку дітей, які фокусуються на творчості, взаєминах та практичному пізнанні.

Принцеса Уельська Кейт в Італії / © Associated Press

Ми вже бачили, як тепло принцесу привітала італійська публіка.

