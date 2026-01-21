Принцесі Уельській в пабі вручили несподіваний подарунок для її дочки Шарлотти

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

Пара відвідала Національну академію керлінгу, а потім майстерню з виготовлення тартанів Radical Wavers. Після цього Вільям і Кейт вирушили до пабу у Гетеборзі, розташованому у Фалліні, колишньому шахтарському селищі за чотири милі на схід від Стерлінга, для третього та заключного заходу своєї поїздки.

Принцеса Кейт грає в керлінг / © Associated Press

Там 44-річна принцеса поспілкувалася з групою людей, зокрема з 70-річною Адель Годжсон, яка рік тому захопилася в’язанням гачком і тепер продає свої вироби, щоби зібрати гроші для місцевого госпісу Страткаррон. Під час бесіди Кейт була дуже втішена отримати у подарунок в’язаного зайчика для своєї десятирічної дочки принцеси Шарлотти, пише журнал Hello!.

Кейт і Вільям в пабі / © Getty Images

«Їй це дуже сподобається. У неї на ліжку багато плюшевих ведмедиків. Чудово зроблено, це, мабуть, зайняло багато часу. Дуже дякую», — сказала Кетрін, отримавши такий милий подарунок для своєї дочки.

Подарунок для принцеси Шарлотти / © Getty Images

Також під час заходу принц Вільям сказав, що він дуже любить паби і хоче їм допомогти. Почувши про соціальні переваги, які паб приносить селу, він сказав: «Це дуже важливо. Це ж спілкування між людьми, а не просто розмови телефоном чи перегляд телевізора».

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

Сім’я Уельських виступає за те, щоб люди якнайбільше проводили час, спілкуючись одне з одним без телефонів та інших гаджетів, і цьому навчають своїх дітей. Кетрін навіть публікувала особисте есе, в якому вона закликала людей відмовитися від телефонних екранів і більше часу проводити в особистому спілкуванні одне з одним, через що зіткнулася з критикою на свою адресу.