Принцесі Уельській вручать особливу нагороду під час візиту до Італії: що відомо

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Реклама

Стало відомо, що під час цієї поїздки принцесі Кетрін буде вручено нагороду Primo Tricolore — найвищу нагороду Реджо-Емілії — на знак визнання її роботи в галузі раннього розвитку дітей. Під час свого візиту до цього північного італійського міста цього тижня вона отримає зелено-біло-червоний прапор, який став прообразом національного символу сучасної Італії.

Італійський прапор був уперше створений у Реджо-Емілії 1797 року, задовго до об’єднання Італії 1861-го. Початковий варіант, на якому було зображено герб Чеспаданської республіки — чотири стріли, оточені лавровим вінком, — згодом було прийнято для позначення всієї країни.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Мер міста Марко Массарі заявив на засіданні міської ради: «Ми вважаємо цей візит воістину престижним, оскільки він наголошує на одному з аспектів, завдяки якому наше місто є зразком, відомим і цінним у всьому світі».

Реклама

«Ми переконані, що візит жінки, яка використовує свою популярність як засіб поширення освітніх підходів, що відповідають Реджіо-підходу, має величезне значення», — цитує його слова журнал Hello!.

Кетрін відвідає це місце як покровителька Королівського фонду раннього дитинства, а не на прохання уряду Великої Британії, тому презентація, найімовірніше, відбудеться за зачиненими дверима, а не на публічній церемонії.

Нагадаємо, принцеса Уельська здійснила аналогічну закордонну поїздку 2022 року, відвідавши Данію, щоб дізнатися про їхній підхід до навчання дітей через заняття на відкритому повітрі та роботу LEGO Foundation Playlab в Університетському коледжі Копенгагена.

Принцеса Уельська в Данії 2022 року / © Getty Images

Новини партнерів