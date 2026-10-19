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Принцесу Амалію облили водою з відра під час особливої традиції на військовій службі
Принцеса Оранська Амалія продовжує військову підготовку у Королівському військово-морському флоті Нідерландів та отримала нове звання на борту історичного навчального корабля.
Минулої суботи принцеса Оранська отримала звання сержанта на церемонії, що відбулася на борту історичного навчального корабля «Статсраад Лехмкуль», пришвартованого в порту Ден-Гелдер після кількох днів плавання зі студентами першого курсу Військово-морської академії.
Однією з найяскравіших деталей церемонії був ритуал, що супроводжував присвоєння звання: відзнаки нового звання змочували морською водою — традиція, пов’язана з військово-морським життям. Фото Амалії із заплющеними очима, на яку офіцер ллє рідину, відображає символічний характер цього моменту у її військовій підготовці.
Фото та відео королівська родина Нідерландів поділилася у Instagram.
В даний час принцеса Оранська проходить навчання в Королівському військово-морському флоті, де поєднує теоретичне навчання із практичними заняттями, такими як плавання.
Відносини між нідерландською монархією та армією мають глибоке історичне коріння. Вільгельм Оранський був воєначальником, і протягом століть монархи мали верховне командування армією. Хоча з ухвалення Конституції 1983 року ця влада належить уряду, король Віллем-Олександр — батько принцеси Амалії, зберігає унікальне становище у збройних силах завдяки своїй власній військовій кар’єрі.
А у випадку зі спадкоємицею престолу Нідерландів підвищення до сержанта відбулося після тижня королівського плавання і є однією з найпомітніших віх від моменту її включення до військової програми цього року.