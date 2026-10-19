Принцесу Амалію облили водою з відра під час особливої традиції на військовій службі

Принцеса Оранська Амалія / © instagram.com/koninklijkhuis

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Минулої суботи принцеса Оранська отримала звання сержанта на церемонії, що відбулася на борту історичного навчального корабля «Статсраад Лехмкуль», пришвартованого в порту Ден-Гелдер після кількох днів плавання зі студентами першого курсу Військово-морської академії.

Принцеса Оранська Амалія / © instagram.com/koninklijkhuis

Однією з найяскравіших деталей церемонії був ритуал, що супроводжував присвоєння звання: відзнаки нового звання змочували морською водою — традиція, пов’язана з військово-морським життям. Фото Амалії із заплющеними очима, на яку офіцер ллє рідину, відображає символічний характер цього моменту у її військовій підготовці.

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Принцеса Оранська Амалія / © instagram.com/koninklijkhuis

Фото та відео королівська родина Нідерландів поділилася у Instagram.

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В даний час принцеса Оранська проходить навчання в Королівському військово-морському флоті, де поєднує теоретичне навчання із практичними заняттями, такими як плавання.

Принцеса Оранська Амалія / © instagram.com/koninklijkhuis

Відносини між нідерландською монархією та армією мають глибоке історичне коріння. Вільгельм Оранський був воєначальником, і протягом століть монархи мали верховне командування армією. Хоча з ухвалення Конституції 1983 року ця влада належить уряду, король Віллем-Олександр — батько принцеси Амалії, зберігає унікальне становище у збройних силах завдяки своїй власній військовій кар’єрі.

Принцеса Оранська Амалія / © instagram.com/koninklijkhuis

А у випадку зі спадкоємицею престолу Нідерландів підвищення до сержанта відбулося після тижня королівського плавання і є однією з найпомітніших віх від моменту її включення до військової програми цього року.

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