Принцесу Беатріс у літній сукні та балетках зазнімкували під час прогулянки

Принцеса Беатріс / © Getty Images

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Нещодавно кузину принца Вільяма та племінницю короля Чарльза сфотографували папараці під час прогулянки у Беркширі.

У той час як Англію та Європу охопила неймовірна спека, принцесу сфотографували у міді сукні Alice з поясом від Cefinn Studio у зелено-білу смужку та чорних гостроносих балетках від Rothy's. А знімки опублікував журнал People. 37-річна Беатріс не звертала увагу на роботу папараці.

Принцеси Євгенія та Беатріс / © Getty Images

Нагадаємо, цього року ні Беатріс, ні її молодша сестра принцеса Євгенія, яка нині вагітна третьою дитиною, не були присутніми на кінних перегонах Royal Ascot, які проходили з 16 по 20 червня в Беркширі, і які відвідали багато інших членів королівської родини, зокрема Кейт та Вільям Уельські.

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