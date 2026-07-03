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Принцесу Беатріс у літній сукні та балетках зазнімкували під час прогулянки
Принцеса Йоркська Беатріс зараз рідко з'являється на публіці.
Нещодавно кузину принца Вільяма та племінницю короля Чарльза сфотографували папараці під час прогулянки у Беркширі.
У той час як Англію та Європу охопила неймовірна спека, принцесу сфотографували у міді сукні Alice з поясом від Cefinn Studio у зелено-білу смужку та чорних гостроносих балетках від Rothy's. А знімки опублікував журнал People. 37-річна Беатріс не звертала увагу на роботу папараці.
Нагадаємо, цього року ні Беатріс, ні її молодша сестра принцеса Євгенія, яка нині вагітна третьою дитиною, не були присутніми на кінних перегонах Royal Ascot, які проходили з 16 по 20 червня в Беркширі, і які відвідали багато інших членів королівської родини, зокрема Кейт та Вільям Уельські.