Принцесу Беатріс заскочили в Лондоні з чоловіком Едо, коли вони виходили з бару

Принцеса Беатріс / © Associated Press

37-річну принцесу Йоркську помітили, коли вона виходила з бару в лондонському районі Ноттінг-Гілл разом зі своїм 42-річним чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці.

Як пише Daily Mail, який і поділився фотографіями, подружжя провело дві години в суші-барі Eel Sushi, святкуючи день народження друга, після чого їх забрав Porsche.

Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо / © Getty Images

Беатріс, як і її молодша сестра, принцеса Євгенія, яка сьогодні святкує 36-річчя, зіткнулися зі зростанням тиску через зв’язок їхніх батьків — Сари Фергюсон та експринца Ендрю — з покійним педофілом Джеффрі Епштейном.

Принцеси Беатріс та Євгенія / © Getty Images

Раніше в пресі ходили чутки про проблеми у шлюбі Беатріс із забудовником Едоардо Мапеллі-Моцці, але жодні подробиці не обговорювалися. Пара, нагадаємо, виховує двох доньок — Сієнну та Афіну, а також старшого сина Крістофера від попередніх стосунків Едоардо.