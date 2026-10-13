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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
279
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1 хв

Принцесу Кейт із дочкою Шарлоттою помітили у лондонському метро

Мама та дочка їхали, як звичайні пасажирки, намагаючись не привертати до себе уваги.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Кейт та принцеса Шарлотта

Принцеса Кейт та принцеса Шарлотта / © Associated Press

У вихідні принцеса Уельська Кетрін та її 11-річна дочка принцеса Шарлотта відмовилися від кортежу з водієм та скористалися лінією метро Elizabeth Line, щоб дістатися центру Лондона.

Джерело повідомило журналу Hello!, що Шарлотта мала “захопливий” вигляд оглядаючи вагон, і поділилося відео, зроблене під час поїздки.

Лінію метро Elizabeth Line було відкрито в рік платинового ювілею покійної королеви Єлизавети II. Кетрін із дочкою були у супроводі охорони, яка, у свою чергу, намагалася не привертати до себе увагу.

«Вони розмовляли з людьми, які сиділи навпроти них. З ними була охорона, і Кетрін тримала Шарлотту за руку, коли вони виходили на зупинці Тоттенгем-Корт-Роуд. Охорона не давала зрозуміти, що вони там перебувають, і намагалася зробити все якомога «нормальніше».

Принцеса Кейт та принцеса Шарлотта / © Associated Press

Принцеса Кейт та принцеса Шарлотта / © Associated Press

«Кетрін мала із собою телефон, і вона кілька хвилин дивилася в нього. Вони мали досить розслаблений вигляд, балакали та усміхалися. Спілкування з людьми навпаки було коротким, але вони здавались дуже щасливими», - розповів очевидець.

Хоча принцеса Уельська і до вступу до королівської родини регулярно користувалася метро, ​​це була рідкісна поява на публіці для принцеси Шарлотти, яка навчається у 8 класі підготовчої школи Ламбрук у Беркширі.

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