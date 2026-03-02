ТСН у соціальних мережах

290
2 хв

Принцесу Метте-Маріт не хочуть бачити королевою: норвезька монархія переживає найбільшу кризу

Тривале мовчання норвезької кронпринцеси Метте-Маріт лише погіршує ситуацію, ставлячи монархію у ще більш кепське становище.

Ольга Кузьменко
Кронпринцеса Метте-Маріт

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Імідж корони, як серйозного інституту, був зіпсований за лічені місяці. Спочатку справа Маріуса Хойбі, судовий процес над яким поставив сім’ю в центр міжнародної цікавості через серйозність звинувачень. Потім скандал, пов’язаний з дружбою кронпринцеси Метте-Маріт із засудженим педофілом і злочинцем Джеффрі Епштейном. Усе це завдало шкоди іміджу норвезької королівської родини.

За даними нового опитування, проведеного компанією inFact для норвезької газети «VG», 53,1% респондентів вважають, що минуло «неприйнятно багато» часу, перш ніж дружина кронпринца Гокона зробила будь-які дії, щоб пояснити свої контакти з Епштейном.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Досі вона лише перепросила та висловила жаль з приводу того, що не провела ретельнішого розслідування того, що приховував Епштейн. Але для багатьох норвежців цього вже недостатньо, пише vanitatis.

Найкритичніше налаштоване молоде покоління норвежців. Згідно з опитуванням, люди вважають, що Метте-Маріт не гідна стати королевою Норвегії, коли її чоловік Гокон зійде на престол, а це може статися в найближчому майбутньому, оскільки його батько — нинішній король Гаральд V — нещодавно відсвяткував 89-річчя.

Кронпринц Гокон і кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Кронпринц Гокон і кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Не виключено, що обставини можуть ще більше загостритися після вироку Маріусу Хойбі (синові кронпринцеси), якого, нагадаємо, звинувачують у 38 злочинах. Яким би не був результат, це спричинить неприємні наслідки для монархії.

Нагадаємо, раніше ми докладно розповідали, як дружина майбутнього короля Норвегії — Метте-Маріт — загрузла у скандалах і привнесла кризу в монархію.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

290
