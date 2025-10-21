Принцесу Уельську критикують: що знову зробила дружина принца Вільяма

Принцеса Кейт / © Associated Press

Есе принцеса Уельська написала у співавторстві з професором Робертом Вальдінгером з Гарвардської медичної школи під назвою «Сила людських зв’язків у абстрактному світі», закликаючи людей відірватися від екранів і по-справжньому спілкуватися з тими, хто їм дорогий.

В останньому випуску подкасту A Right Royal ведучі Андреа Каамано, королівська редакторка Емілі Неш і гостя Ханна Фернесс детально обговорили це есе, відзначаючи, що принцесу критикують через деякі поради, що містяться в ньому.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Як пише журнал Hello! , тріо ведучих порівняло потенційну критику есе Кейт з тією, з якою зіткнувся принц Уельський через свій проєкт боротьби з безпритульністю, особливо враховуючи, що він користується кількома королівськими резиденціями.

«Він певною мірою змирився з майбутньою критикою і вважає, що над цим варто попрацювати», — зазначили вони. «Очевидно, вона зіткнеться з критикою з боку людей, які скажуть: „Ти не працюєш з 9 до 5, у тебе немає вимогливого начальника, і тобі не потрібно постійно перевіряти електронну пошту, бо хтось інший повідомить тебе, якщо з’явиться щось важливе“, — цитує їхні слова видання.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Зокрема Ханна Фернесс визнала, що принцеса вважала це питання досить важливим, щоб «підставити свою шию», а Емілі назвала есе «сміливим кроком». «Це незвичайно для принцеси Уельської», — сказала Ханна, додавши, що це може бути сприйнято як суперечливе рішення.

Нагадаємо, в есе принцеса Кейт наголошує на важливості повної присутності поряд з близькими, пояснюючи, що справжній зв’язок починається зі щирої уваги. Вона попереджає, що екрани особливо захоплюють немовлят та маленьких дітей, формуючи звички, які можуть перешкоджати розвитку життєво важливих соціальних та емоційних навичок.