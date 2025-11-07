Принцесу Євгенію з чоловіком вперше заскочили на вулицях Лондона після позбавлення титулів її батька Ендрю

Принцеса Євгенія та її чоловік Джек / © Instagram принцеси Євгенії

Принцесу Йоркську сфотографували під час прогулянки з її чоловіком Джеком Бруксбенком. Пара насолоджувалася прогулянкою в Західному Лондоні.

Журнал Hello! опублікував знімки. 35-річна Євгенія обрала для прогулянки простий лук: чорні широкі джинси та чорну футболку до тону, а взута була в гостроносі руді черевики із замші. Принцеса Йоркська зібрала волосся у недбалий хвіст, у неї у вухах були золоті сережки, а на шиї золотий ланцюжок з підвіскою. На обличчі у Євгенії практично не було макіяжу. Як бачите, у повсякденному житті онука королеви Єлизавети II має досить простий вигляд.

Джек Бруксбенк та принцеса Євгенія / © Getty Images

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сестри Євгенія та Беатріс — діти колишнього принца Ендрю та Сари Фергюсон — не будуть позбавлені титулів принцес Йоркських на тлі скандалу з їхніми батьками.

Минулого четверга Букінгемський палац зробив заяву, що шокувала публіку, в якій йшлося, що король Чарльз позбавив свого брата Ендрю всіх титулів, звань та почестей. Його також попросили звільнити маєток Роял-Лодж у Віндзорі, який він ділить із колишньою дружиною Сарою.