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Принцесу Євгену заскочили фотографи під час милого моменту з королем Чарльзом на кінних перегонах в Аскоті
На четвертий день королівських кінних перегонів до Аскота приїхала принцеса Йоркська Євгенія.
Її сестра принцеса Беатріс вже кілька разів відвідувала кінні перегони разом зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці, а її молодша сестра приїхала вперше.
Принцеса була одягнена в короткий бежевий топ та молочну спідницю А-силуету, поєднуючи вбрання з блідо-жовтими туфлями на підборах і бежеву сумку тримала в руках. На голові у принцеси був білий крислатий капелюх, волосся вона зібрала в низький хвіст, у вухах у неї сяяли золоті сережки, а також зробила виразний макіяж очей зі стрілками і нюдовою помадою нафарбувала губи.
Фотографи зробили милий кадр, на якому видно, як король Чарльз вітав свою племінницю. Монарх поцілував Євгенії руку на публіці.
Нагадаємо, вчора, в третій день Королівського аскоту сестра Євгенії — принцеса Беатріс потрапила до об’єктивів фотографів під час поцілунку зі своїм чоловіком Едоардо.