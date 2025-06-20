ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
462
Час на прочитання
1 хв

Принцесу Євгену заскочили фотографи під час милого моменту з королем Чарльзом на кінних перегонах в Аскоті

На четвертий день королівських кінних перегонів до Аскота приїхала принцеса Йоркська Євгенія.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Євгенія

Принцеса Євгенія / © Getty Images

Її сестра принцеса Беатріс вже кілька разів відвідувала кінні перегони разом зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці, а її молодша сестра приїхала вперше.

Принцеса була одягнена в короткий бежевий топ та молочну спідницю А-силуету, поєднуючи вбрання з блідо-жовтими туфлями на підборах і бежеву сумку тримала в руках. На голові у принцеси був білий крислатий капелюх, волосся вона зібрала в низький хвіст, у вухах у неї сяяли золоті сережки, а також зробила виразний макіяж очей зі стрілками і нюдовою помадою нафарбувала губи.

Принцеса Євгенія / © Getty Images

Принцеса Євгенія / © Getty Images

Фотографи зробили милий кадр, на якому видно, як король Чарльз вітав свою племінницю. Монарх поцілував Євгенії руку на публіці.

Король Чарльз та принцеса Євгенія / © Getty Images

Король Чарльз та принцеса Євгенія / © Getty Images

Нагадаємо, вчора, в третій день Королівського аскоту сестра Євгенії — принцеса Беатріс потрапила до об’єктивів фотографів під час поцілунку зі своїм чоловіком Едоардо.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie