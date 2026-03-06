ТСН у соціальних мережах

Суспільство
173
2 хв

Принцеси Беатріс і Євгенія не зможуть відвідати ще низку королівських заходів цього року

Менше трьох місяців тому принцеси Беатріс та Євгенія провели Різдво у Сандрінгемі разом із рештою членів королівської родини. Від того часу їхнє життя сильно змінилося.

Ольга Кузьменко
Принцеси Беатріс та Євгенія

Принцеси Беатріс та Євгенія / © Getty Images

Нещодавно стало відомо, що сестрам заборонили з’являтися влітку на королівських кінних перегонах в Аскоті, а їхній візит туди тепер небажаний через арешт їхнього батька — Ендрю Маунтбеттен-Віндзора, а також ще більші подробиці зв’язку їхніх батьків з Джеффрі Епштейном.

Тепер повідомляється, що принцеси Беатріс та Євгенія можуть пропустити кілька важливих королівських заходів найближчими місяцями, зокрема День Співдружності, Королівські перегони в Аскоті та парад Trooping the Colour, пише express.

Експринц Ендрю та Сара Фергюсон / © Associated Press

Експринц Ендрю та Сара Фергюсон / © Associated Press

Після арешту їхнього батька Ендрю король Чарльз дійшов висновку, що запрошення двох принцес на будь-які майбутні публічні заходи може бути не на користь королівській родини і мати свої наслідки для корони.

В останній партії документів, пов’язаних із розслідуванням справи Епштейна, імена Беатріс та Євгенії зустрічаються часто — повідомляється, що Євгенія згадується понад 300 разів. Хоча саме собою згадування імені будь-якої особи у великій колекції документів не може бути доказом правопорушення, у королівської сім’ї сприйняття має першорядне значення.

Принцеси Євгенія та Беатріс / © Associated Press

Принцеси Євгенія та Беатріс / © Associated Press

Найближчими місяцями кілька важливих подій у королівському календарі слугуватимуть перевіркою майбутнього становища двох принцес у королівській родині. До них належать служба на честь Дня Співдружності, яка відбудеться за кілька днів у Вестмінстерському абатстві, великодня служба у каплиці Святого Георгія у Віндзорі наступного місяця та будь-яка з трьох запланованих на травень королівських садових вечірок та традиційний хід карет на початку кожного дня Королівських перегонів у Аскоті.

Якщо Беатріс і Євгенія з’являться на якомусь із цих заходів, це означатиме, що їх не торкнулися скандали, які оточували їхніх батьків. Однак, на думку спостерігачів за королівською сім’єю, ці ознаки не вселяють оптимізму.

Принцеси Євгенія та Беатріс / © Associated Press

Принцеси Євгенія та Беатріс / © Associated Press

173
