Принцеси Беатріс і Євгенія не зможуть відвідати ще низку королівських заходів цього року

Принцеси Беатріс та Євгенія / © Getty Images

Нещодавно стало відомо, що сестрам заборонили з’являтися влітку на королівських кінних перегонах в Аскоті, а їхній візит туди тепер небажаний через арешт їхнього батька — Ендрю Маунтбеттен-Віндзора, а також ще більші подробиці зв’язку їхніх батьків з Джеффрі Епштейном.

Тепер повідомляється, що принцеси Беатріс та Євгенія можуть пропустити кілька важливих королівських заходів найближчими місяцями, зокрема День Співдружності, Королівські перегони в Аскоті та парад Trooping the Colour, пише express.

Експринц Ендрю та Сара Фергюсон / © Associated Press

Після арешту їхнього батька Ендрю король Чарльз дійшов висновку, що запрошення двох принцес на будь-які майбутні публічні заходи може бути не на користь королівській родини і мати свої наслідки для корони.

В останній партії документів, пов’язаних із розслідуванням справи Епштейна, імена Беатріс та Євгенії зустрічаються часто — повідомляється, що Євгенія згадується понад 300 разів. Хоча саме собою згадування імені будь-якої особи у великій колекції документів не може бути доказом правопорушення, у королівської сім’ї сприйняття має першорядне значення.

Принцеси Євгенія та Беатріс / © Associated Press

Найближчими місяцями кілька важливих подій у королівському календарі слугуватимуть перевіркою майбутнього становища двох принцес у королівській родині. До них належать служба на честь Дня Співдружності, яка відбудеться за кілька днів у Вестмінстерському абатстві, великодня служба у каплиці Святого Георгія у Віндзорі наступного місяця та будь-яка з трьох запланованих на травень королівських садових вечірок та традиційний хід карет на початку кожного дня Королівських перегонів у Аскоті.

Якщо Беатріс і Євгенія з’являться на якомусь із цих заходів, це означатиме, що їх не торкнулися скандали, які оточували їхніх батьків. Однак, на думку спостерігачів за королівською сім’єю, ці ознаки не вселяють оптимізму.