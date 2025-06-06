Принцеси були в національних костюмах: шведський королівський двір показав нові фото

Принц Оскар і принцес Естель / © instagram.com/kungahuset

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Королівська сім’я Швеції традиційно показала нове фото принца Оскара та принцеси Естель. Знімок опубліковано палацом з нагоди святкування Національного дня Швеції та Дня шведського прапора, які святкують 6 червня.

Фото зроблено у стайнях Його Величності короля у Стокгольмі. 13-річна Естель позувала в яскравому національному костюмі своєї країни, а ось її брат 9-річний брат носив просто темний костюм із сорочкою та краваткою.

Принцеса Естель та принц Оскар / © instagram.com/kungahuset

Також палац показав фото принца Карла Філіпа та принцеси Софії, які з’явилися на знімку зі своєю маленькою дочкою принцесою Інес. Софія також носила національний костюм.

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Принцеса Софія, принц Карл Філіп і принцеса Інес / © instagram.com/kungahuset

Нагадаємо, що принцеса Інес стала першою дочкою принца Карла Філіпа та принецеси Софії. Вона дев’ята онучка короля Карла Густава та королеви Сільвії та молодша сестра трьох синів принца Карла Філіпа та принцеси Софії: принців Александра, Габріеля та Джуліана. Народилася Інес 7 лютого 2025 року.