Суспільство
174
1 хв

Принцеси Йоркські опинилися перед важким вибором: що сталося

Принцеси Беатріс і Євгенія Йоркські мають труднощі напередодні святкового сезону.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеси Беатріс та Євгенія

Принцеси Беатріс і Євгенія / © Associated Press

Незабаром члени королівської родини Британії зустрінуться у Сандрінгемі на Різдво. Повідомляється, що принцеси Беатріс та Євгенія розриваються між бажанням бути присутніми на різдвяному святі королівської родини, і тим, щоб провести цей час зі своїми батьками.

Король Чарльз запросив племінниць до Сандрінгема, але сестри поки що не дали відповіді, оскільки поки не визначилися після того, як їх зганьблений батько Ендрю та мати Фергі були вигнані з Роял-Лодж.

Принцеси Євгенія та Беатріс / © Associated Press

Принцеси Євгенія та Беатріс / © Associated Press

Як повідомляє видання The Sun, принцеси Йоркські, у яких залишилися їхні титули, однаково віддані своїм батькам та інституту королівської родини, тепер зіткнулися з логістичним та емоційним вибором напередодні Різдва.

Таким чином, саме принцесам доводиться згладжувати сімейні розбіжності, тому і різдвяний період для них може стати непростим.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що король Чарльз уклав угоду з братом Ендрю і вона стосувалася його дочок — принцес Йоркських.

Ендрю і король Чарльз / © Associated Press

Ендрю і король Чарльз / © Associated Press

