Принцу Арчі шість років: кілька рідкісних фото сина Меган Маркл та принца Гаррі

Меган і Гаррі із сином Арчі / © Getty Images

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Його повне ім’я Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор, а від моменту сходження на престол його діда — короля Чарльза — йому було надано титул принца.

Він народився 6 травня 2019 року в лондонській лікарні Портленд у Вестмінстері, там народжувала своїх синів принцеса Євгенія Йоркська, кузина принца Гаррі.

© Associated Press

Через два дні було оголошено його ім’я Арчі Гаррісон. Окремо було наголошено, що батьки відмовилися від титулу чемності для свого сина, тому він буде відомий просто як майстер Арчі Маунтбеттен-Віндзор і виховуватиметься як приватна особа.

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© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

2020 року сім’я переїхала до Каліфорнії, США, де Арчі вступив до школи. Він проводить мало часу на батьківщині свого батька Гаррі, оскільки герцог Сассекський не отримав поліцейську охорону після складання королівських обов’язків і каже, що через це не може привезти своїх дітей до країни, оскільки переживає за їхню безпеку.

© Instagram герцога і герцогині Сассекських

Меган і Гаррі не показують і фотографії своїх дітей. Вони не слідують традиції королівської родини публікувати в день народження фотографії дітей.

Можливо, пізніше герцогиня Сассекська таки поділиться якимось фото Арчі у себе в Instagram.

© Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас десять цікавих фактів про сина Меган та Гаррі.