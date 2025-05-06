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Принцу Арчі шість років: кілька рідкісних фото сина Меган Маркл та принца Гаррі
Арчі — первісток принца Гаррі та Меган Маркл і сьогодні йому виповнюється шість років.
Його повне ім’я Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор, а від моменту сходження на престол його діда — короля Чарльза — йому було надано титул принца.
Він народився 6 травня 2019 року в лондонській лікарні Портленд у Вестмінстері, там народжувала своїх синів принцеса Євгенія Йоркська, кузина принца Гаррі.
Через два дні було оголошено його ім’я Арчі Гаррісон. Окремо було наголошено, що батьки відмовилися від титулу чемності для свого сина, тому він буде відомий просто як майстер Арчі Маунтбеттен-Віндзор і виховуватиметься як приватна особа.
2020 року сім’я переїхала до Каліфорнії, США, де Арчі вступив до школи. Він проводить мало часу на батьківщині свого батька Гаррі, оскільки герцог Сассекський не отримав поліцейську охорону після складання королівських обов’язків і каже, що через це не може привезти своїх дітей до країни, оскільки переживає за їхню безпеку.
Меган і Гаррі не показують і фотографії своїх дітей. Вони не слідують традиції королівської родини публікувати в день народження фотографії дітей.
Можливо, пізніше герцогиня Сассекська таки поділиться якимось фото Арчі у себе в Instagram.
Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас десять цікавих фактів про сина Меган та Гаррі.