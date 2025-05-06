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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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118
Час на прочитання
1 хв

Принцу Арчі шість років: кілька рідкісних фото сина Меган Маркл та принца Гаррі

Арчі — первісток принца Гаррі та Меган Маркл і сьогодні йому виповнюється шість років.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган і Гаррі із сином Арчі

Меган і Гаррі із сином Арчі / © Getty Images

Його повне ім’я Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор, а від моменту сходження на престол його діда — короля Чарльза — йому було надано титул принца.

Він народився 6 травня 2019 року в лондонській лікарні Портленд у Вестмінстері, там народжувала своїх синів принцеса Євгенія Йоркська, кузина принца Гаррі.

/ © Associated Press

© Associated Press

Через два дні було оголошено його ім’я Арчі Гаррісон. Окремо було наголошено, що батьки відмовилися від титулу чемності для свого сина, тому він буде відомий просто як майстер Арчі Маунтбеттен-Віндзор і виховуватиметься як приватна особа.

/ © Getty Images

© Getty Images

/ © Getty Images

© Getty Images

/ © Getty Images

© Getty Images

2020 року сім’я переїхала до Каліфорнії, США, де Арчі вступив до школи. Він проводить мало часу на батьківщині свого батька Гаррі, оскільки герцог Сассекський не отримав поліцейську охорону після складання королівських обов’язків і каже, що через це не може привезти своїх дітей до країни, оскільки переживає за їхню безпеку.

/ © Instagram герцога і герцогині Сассекських

© Instagram герцога і герцогині Сассекських

Меган і Гаррі не показують і фотографії своїх дітей. Вони не слідують традиції королівської родини публікувати в день народження фотографії дітей.

Можливо, пізніше герцогиня Сассекська таки поділиться якимось фото Арчі у себе в Instagram.

/ © Instagram Меган Маркл

© Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас десять цікавих фактів про сина Меган та Гаррі.

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