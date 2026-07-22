Принцу Джорджу виповнилося 13 років: сім'я Уельських поділилася його новим фото

Принц Джордж / © Instagram принца і принцеси Уельских

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Кенсінгтонський палац сьогодні опублікував нову фотографію принца Джорджа на честь його 13-річчя. На новому знімку юний принц має вже такий дорослий вигляд, усміхаючись на камеру.

«З днем народження, Джордже! 🎉», - йдеться у підписі під знімком.

Фотографія, яка раніше ніде не публікувалася, була зроблена в Кенсінгтонському палаці Меттом Портеусом, який часто фотографує родину Уельських.

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Знімок було зроблено одразу після параду Trooping The Colour минулого місяця, на якому вся родина була разом. На фотографії принц має розслаблений вигляд, стоячи з руками в кишенях та розстебнутим верхнім ґудзиком сорочки, а також знятою краваткою після урочистих заходів параду.

Юний принц проведе цей день зі своїми найближчими людьми, включаючи батьків, принца Вільяма та принцесу Кетрін, а також своїх брата і сестру, принцесу Шарлотту та принца Луї. І це буде особливий день для сім'ї, враховуючи, що найближчими місяцями на Джорджа чекають великі зміни, зокрема переїзд до Ітонського коледжу, де він починає навчання від вересня.

Нагадаємо, сьогодні також день народження святкує данський граф Фелікс.

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