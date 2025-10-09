Принцу Гаррі під час візиту до Лондона загрожувала небезпека: служба охорони спрацювала оперативно

Принц Гаррі / © Getty Images

Реклама

Під час свого візиту на батьківщину у вересні герцог Сассекський двічі зазнавав переслідувань, повідомляє західна преса.

У Лондоні принц відвідав низку благодійних заходів, зокрема вручення премії WellChild Awards, а також зустрівся зі своїм батьком королем Чарльзом ІІІ.

Журнал Ok! пише, що відомий переслідувач герцога Сассекського двічі наближався до нього під час його нещодавнього візиту до Великої Британії. Це жінка, її ім’я не повідомляється, відомо лише, що вона проникла в «безпечну зону» лондонського готелю, де Гаррі був присутній на церемонії вручення премії WellChild, а через два дні жінку помітили «в двох кроках» від герцога, коли він відвідав Центр вивчення вибухових травм при Імперському колі. Повідомлялося, що співробітник особистої охорони Гаррі заблокував жінку своїм тілом, не даючи їй підійти ближче.

Реклама

Принц Гаррі в Лондоні / © Associated Press

Особиста охорона принца Гаррі повідомила, що ця особа вже давно стежить за герцогом та герцогинею Сассекськими. Її навіть бачили у Нігерії під час візиту пари 2024 року. Які її мотиви невідомі, але тепер зрозуміло, чому принц боїться привозити до Британії свою дружину Меган та дітей Арчі та Лілі.

Нагадаємо, нещодавно Меган Маркл відвідувала Париж. Герцогиня приїхала на показ Balenciaga, підтримати свого друга П’єрпаоло Піччолі, який нещодавно обійняв посаду креативного директора Модного дому.