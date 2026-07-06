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Принцу Гаррі запропонували зупинитись у Букінгемському палаці, але потім різко передумали
Принц Гаррі цього тижня розпочинає свій візит до Британії.
Раніше повідомлялося, що йому запропонували зупинитися в Букінгемському палаці, але буквально одразу ж стало відомо, що принц не житиме там, оскільки пізно прийняв пропозицію короля Чарльза про надання йому королівського житла.
Як стало відомо виданню Hello! принц Гаррі раніше відхилив пропозицію свого батька, з яким він давно не спілкувався, перед своїм майбутнім візитом до Великої Британії в суботу, але пізніше того ж дня передумав, але не вклався у встановлений термін.
Герцог Сассекський має повернутися до Великої Британії у вівторок з п'ятиденним візитом, під час якого він візьме участь у зворотному відліку до Ігор Invictus 2027 року, і питання про те, де він зупиниться, залишається відкритим.
За наявною інформацією, його дружина Меган Маркл та діти, семирічний принц Арчі та п'ятирічна принцеса Лілібет, не поїдуть до столиці через побоювання з приводу їхньої безпеки та невизначеності з місцем їхнього проживання.
Нагадаємо, раніше ми розповідали подробиці візиту герцога Сассекського до Лондона.