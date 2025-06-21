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Принцу Вільяму 43 роки — король Чарльз привітав сина-спадкоємця
21 червня старший син принцеси Діани — принц Вільям — святкує свій 43 день народження.
З нагоди свята на офіційних сторінках королівської родини в соцмережах було опубліковано привітання принцу Уельському.
Знімок, яким поділився палац, був зроблений на свіжому повітрі. Принц Уельський зображений у світло-блакитній класичній сорочці та синіх штанах.
«З днем народження, принц Уельський!», — Написано на фото.
Нагадаємо, що принц Вільям — старший син короля Чарльза III та його першої дружини, принцеси Діани, онук покійної королеви Великої Британії Єлизавети II. Він посідає перше місце у порядку спадкування британського престолу після того, як його батько Чарльз став королем 8 вересня 2022 року.