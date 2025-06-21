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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Принцу Вільяму 43 роки — король Чарльз привітав сина-спадкоємця

21 червня старший син принцеси Діани — принц Вільям — святкує свій 43 день народження.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принц Вільям

Принц Вільям / © Associated Press

З нагоди свята на офіційних сторінках королівської родини в соцмережах було опубліковано привітання принцу Уельському.

Знімок, яким поділився палац, був зроблений на свіжому повітрі. Принц Уельський зображений у світло-блакитній класичній сорочці та синіх штанах.

Принц Вільям / фото: The Royal Family

Принц Вільям / фото: The Royal Family

«З днем ​​народження, принц Уельський!», — Написано на фото.

Нагадаємо, що принц Вільям — старший син короля Чарльза III та його першої дружини, принцеси Діани, онук покійної королеви Великої Британії Єлизавети II. Він посідає перше місце у порядку спадкування британського престолу після того, як його батько Чарльз став королем 8 вересня 2022 року.

Принцеса Діана та принц Вільям / © Associated Press

Принцеса Діана та принц Вільям / © Associated Press

Принцеса Діана, принц Чарльз і принц Вільям / © Getty Images

Принцеса Діана, принц Чарльз і принц Вільям / © Getty Images

Принц Вільям / © Getty Images

Принц Вільям / © Getty Images

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям та Девід Бекхем / © Associated Press

Принц Вільям та Девід Бекхем / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

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