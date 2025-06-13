Сіли на лавку: королева Мері і король Фредерік X проводять час на Фарерських островах

Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

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Вони посадили дерево на плантації в Твоєройрі на острові Судурой на Фарерських островах, а потім були зазнімковані сидячи на лавці для відпочинку. Мері одягла синє пальто та штани-кльош йому до тону і взула черевики, а Фредерік був у жилетці, картатій сорочці, штанях та черевиках.

Королівське подружжя перебуває з першим офіційним візитом на Фарерських островах з 11 по 13 червня. Під час візиту вони відвідають кілька міст та районів на островах Північної Атлантики. Разом з ними в поїздку вирушила їхня молодша дочка принцеса Жозефіна.

Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

Також королівський будинок Данії поділився в Instagram знімками, показавши, як Їхні Величності на повній швидкості промчали через глибоку ущелину в Вагсейді на острові Судурою. Драматичний пейзаж, де море зустрічається із крутими скелями, став тлом для цього екстремального досвіду.

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Візит відбувся у зв’язку з відвідуванням острова Судурою, де король та королева познайомилися з природою та діяльністю цього регіону.

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