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Сіли на лавку: королева Мері і король Фредерік X проводять час на Фарерських островах
Король Данії Фредерік X та його дружина королева Мері перебувають з візитом на Фарерських островах.
Вони посадили дерево на плантації в Твоєройрі на острові Судурой на Фарерських островах, а потім були зазнімковані сидячи на лавці для відпочинку. Мері одягла синє пальто та штани-кльош йому до тону і взула черевики, а Фредерік був у жилетці, картатій сорочці, штанях та черевиках.
Королівське подружжя перебуває з першим офіційним візитом на Фарерських островах з 11 по 13 червня. Під час візиту вони відвідають кілька міст та районів на островах Північної Атлантики. Разом з ними в поїздку вирушила їхня молодша дочка принцеса Жозефіна.
Також королівський будинок Данії поділився в Instagram знімками, показавши, як Їхні Величності на повній швидкості промчали через глибоку ущелину в Вагсейді на острові Судурою. Драматичний пейзаж, де море зустрічається із крутими скелями, став тлом для цього екстремального досвіду.
Візит відбувся у зв’язку з відвідуванням острова Судурою, де король та королева познайомилися з природою та діяльністю цього регіону.
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