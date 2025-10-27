ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Пристрасті навколо маєтку Royal Lodge: принц Ендрю може залишити будинок після відмови від титулів

Принц Ендрю може залишити Royal Lodge після того, як оголосив про те, що відмовляється від своїх титулів.

Принц Ендрю

Принц Ендрю / © Associated Press

Стало відомо, що принц Ендрю веде переговори з королем Чарльзом про виїзд зі свого маєтку після кількох днів громадського обурення з приводу договору оренди без стягнення орендної плати.

Брат монарха стикається зі зростальними закликами звільнити маєток з 30 кімнатами на тлі скандалу, що триває, через його зв’язки з педофілом Джеффрі Епштейном і публікації посмертних мемуарів його обвинувачки в сексуальних домаганнях Вірджинії Джуффре.

Маєток Royal Lodge / © Getty Images

Маєток Royal Lodge / © Getty Images

Як стало відомо Daily Mail, зараз між Ендрю та палацом ведуться переговори. Кажуть, що Букінгемський палац посилює тиск на колишнього герцога Йоркського, оскільки суперечки навколо нього та його майна у Віндзорі не вщухають. Говорять, що ключовими питаннями, пов’язаними з від’їздом Ендрю, є місце, де він житиме, та розмір компенсації, яку він отримає за мільйони, витрачені на будинок.

Королівські джерела стверджують, що палац усіма силами намагається вигнати Ендрю і запевняє його дочок, принцес Беатріс та Євгенію, що їхні власні будинки у Сент-Джеймському та Кенсінгтонському палацах відповідно не будуть порушені.

Принцеси Беатріс і Євгенія / © Getty Images

Принцеси Беатріс і Євгенія / © Getty Images

Ендрю потенційно міг би жити в одній із приватних резиденцій короля, наприклад, у Сандрінгемі чи Балморалі в Абердінширі. Проте кажуть, що принц хотів би залишитися у Лондоні чи Віндзорі поряд зі своїми дочками і не хоче, щоб його відправляли до Норфолка чи Шотландії.

Друзі принца Ендрю вважають, що король Чарльз намагається виселити брата з маєтку, оскільки хоче, щоб будинок став резиденцією королеви Камілли у Віндзорі, якщо вона переживе його. Букінгемський палац категорично заперечує, що король це планував.

Принц Ендрю / © Getty Images

Принц Ендрю / © Getty Images

