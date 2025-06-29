ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1278
Час на прочитання
1 хв

Привітала з днем народження: королева Ранія опублікувала миле фото свого сина та онуки

28 червня спадковому принцу Йорданії Хусейну виповнився 31 рік.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Ранія та кронпринц Хусейн

Королева Ранія та кронпринц Хусейн / © Associated Press

Його мама — королева Ранія — поділилася фотографією своєї старшої дитини в Instagram і привітала кронпринца Хусейна з днем народження.

«З днем ​​народження, мій дорогий Хусейне — головний герой маленька Іман!», — написала Ранія у підписі під фотографій, на якій її син зображений зі своєю маленькою дочкою — принцесою Іман — на руках.

Також привітав сина з днем народження і його батько — король Йорданії Абдалла II. Від його імені в офіційному акаунті королівської родини було написано:

«Королівський Хашимітський Двір висловлює найкращі побажання Його Королівській Високості спадковому принцу Аль Хусейну бін Абдаллі II у його 31-й день народження».

Нагадаємо, свій день народження кронпринц провів у Венеції зі своєю родиною. Разом із дружиною принцесою Раджвою та дочкою принцесою Іман вони відвідали весілля Джефа Безоса та Лорен Санчес.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie