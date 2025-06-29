Привітала з днем народження: королева Ранія опублікувала миле фото свого сина та онуки

Королева Ранія та кронпринц Хусейн / © Associated Press

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Його мама — королева Ранія — поділилася фотографією своєї старшої дитини в Instagram і привітала кронпринца Хусейна з днем народження.

«З днем ​​народження, мій дорогий Хусейне — головний герой маленька Іман!», — написала Ранія у підписі під фотографій, на якій її син зображений зі своєю маленькою дочкою — принцесою Іман — на руках.

Також привітав сина з днем народження і його батько — король Йорданії Абдалла II. Від його імені в офіційному акаунті королівської родини було написано:

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«Королівський Хашимітський Двір висловлює найкращі побажання Його Королівській Високості спадковому принцу Аль Хусейну бін Абдаллі II у його 31-й день народження».

Нагадаємо, свій день народження кронпринц провів у Венеції зі своєю родиною. Разом із дружиною принцесою Раджвою та дочкою принцесою Іман вони відвідали весілля Джефа Безоса та Лорен Санчес.