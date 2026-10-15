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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
512
Час на прочитання
1 хв

Привітав з днем народження: син Трампа показав фото своєї дружини в бікіні

Ерік Трамп привітав свою кохану з днем народження, поділившись романтичними світлинами та кадрами сімейного відпочинку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Лара та Ерік Трампи

Лара та Ерік Трампи

Ерік Трамп присвятив дружині Ларі зворушливий допис в Instagram з нагоди її 44-річчя.

Лара та Ерік Трампи з дітьми

Лара та Ерік Трампи з дітьми

До привітання він додав добірку спільних фотографій, зокрема кадр, на якому вона позувала в синьому бікіні. На цьому знімку подружжя сиділо на сапборді разом із дітьми — сином Люком і донькою Кароліною. Лара продемонструвала підтягнуту фігуру в роздільному купальнику та показала пальцями знак миру, а Ерік усміхався позаду неї.

Лара та Ерік Трампи з дітьми

Лара та Ерік Трампи з дітьми

До добірки також увійшли світлини зі світських та урочистих заходів, на яких Лара продемонструвала образи у блискучій зеленій вечірній сукні, коричневій з лелітками і білій з драпуванням.

Лара та Ерік Трампи

Лара та Ерік Трампи

Лара та Ерік Трампи

Лара та Ерік Трампи

Лара та Ерік Трампи

Лара та Ерік Трампи

На іншому романтичному фото вона обіймала чоловіка ззаду, а він цілував її у щоку.

Лара та Ерік Трампи

Лара та Ерік Трампи

У привітанні Ерік назвав дружину своєю найкращою подругою та наголосив, що вона особлива.

Лара та Ерік Трампи з дітьми

Лара та Ерік Трампи з дітьми

Нагадаємо, пара познайомилася 2008 року, а 2014-го вони одружилися. Подружжя виховує двох дітей.

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