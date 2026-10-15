Привітав з днем народження: син Трампа показав фото своєї дружини в бікіні

Лара та Ерік Трампи

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Ерік Трамп присвятив дружині Ларі зворушливий допис в Instagram з нагоди її 44-річчя.

Лара та Ерік Трампи з дітьми

До привітання він додав добірку спільних фотографій, зокрема кадр, на якому вона позувала в синьому бікіні. На цьому знімку подружжя сиділо на сапборді разом із дітьми — сином Люком і донькою Кароліною. Лара продемонструвала підтягнуту фігуру в роздільному купальнику та показала пальцями знак миру, а Ерік усміхався позаду неї.

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Лара та Ерік Трампи з дітьми

До добірки також увійшли світлини зі світських та урочистих заходів, на яких Лара продемонструвала образи у блискучій зеленій вечірній сукні, коричневій з лелітками і білій з драпуванням.

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Лара та Ерік Трампи

Лара та Ерік Трампи

Лара та Ерік Трампи

На іншому романтичному фото вона обіймала чоловіка ззаду, а він цілував її у щоку.

Лара та Ерік Трампи

У привітанні Ерік назвав дружину своєю найкращою подругою та наголосив, що вона особлива.

Лара та Ерік Трампи з дітьми

Нагадаємо, пара познайомилася 2008 року, а 2014-го вони одружилися. Подружжя виховує двох дітей.

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