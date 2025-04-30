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Приємна рутина: Меган Маркл показала, як проводить час удома
Меган Маркл не втомлюється хвалитися своїм гарним садом та плодами, які вона в ньому вирощує.
Герцогиня Сассекська знову опублікувала серію історій в Instagram, в яких показала красиві квіти, які вона вирощує у своєму саду в Монтесіто, а також полуницю, з якої Меган потім робить полуничний джем і апельсини.
Зібравши фрукти та квіти, Меган поставила кошики на трав’яний газон, щоб зняти ще одне відео. Цього разу великим планом було видно яскраві білі троянди, а її чорний лабрадор Пула грався на задньому плані. Також у кадр потрапив бігль Меган.
«Чудове завершення дня ❤️ „, — написала герцогиня під кадрами.
Декількома днями раніше Меган опублікувала нові фотографії своїх дітей — принца Арчі та принцеси Лілібет.
«Недільна любов… з моїми маленькими улюбленцями», — підписала Меган свій пост в Instagram.
Раніше ми писали, що експертка пояснила, чому Меган Маркл почала так часто публікувати фотографії своїх дітей, хоча, як і раніше, не показує їхні обличчя.