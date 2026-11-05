Приємно здивували шанувальників: принц Вільям та його син Джордж відзначилися під час поїздки до Іспанії

Принц Вільям та принц Джордж / © Getty Images

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Принц Уельський та його старший син Джордж, якому 13 років, на початку цього тижня вирушили до Барселони, щоб подивитися гру своєї улюбленої команди «Астон Вілла».

Хоча майбутні королі могли б без проблем долетіти до Іспанії приватним літаком, вони вважали за краще скористатися комерційним рейсом. Зважаючи на все, це був рейс British Airways, пише express.

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Принц Вільям і принц Джордж у Барселоні / © Associated Press

Батько та син сиділи разом у передній частині салону літака, їх супроводжували співробітники служби безпеки.

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Після того, як у соціальних мережах з'явилося відео, на якому Вільям та Джордж збираються зійти з літака, шанувальники королівської родини похвалили їх за рішення полетіти комерційним рейсом, а не приватним літаком. Багато хто також був здивований цим рішенням.

«Це навіть не схоже на перший клас», - писали багато хто з них у соцмережах.

Однак, це не вперше, коли сім'я Уельських літає комерційними рейсами. Їх уже бачили на рейсах British Airways, зокрема під час сімейних відпусток.

Принц Вільям і принц Джордж у Барселоні / © Getty Images

Вибір комерційних авіаперельотів часто зумовлений екологічною свідомістю, до якої Вільям ставиться з великою пристрастю. Ймовірно, це також результат прагнення принца Вільяма та принцеси Кетрін дати своїм трьом дітям якомога звичайніше виховання.

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