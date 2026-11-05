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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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132
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Приємно здивували шанувальників: принц Вільям та його син Джордж відзначилися під час поїздки до Іспанії

Цього тижня шанувальники королівської родини були здивовані відео, на якому принц Вільям та принц Джордж летять комерційним літаком.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Вільям та принц Джордж

Принц Вільям та принц Джордж / © Getty Images

Принц Уельський та його старший син Джордж, якому 13 років, на початку цього тижня вирушили до Барселони, щоб подивитися гру своєї улюбленої команди «Астон Вілла».

Хоча майбутні королі могли б без проблем долетіти до Іспанії приватним літаком, вони вважали за краще скористатися комерційним рейсом. Зважаючи на все, це був рейс British Airways, пише express.

Принц Вільям і принц Джордж у Барселоні / © Associated Press

Принц Вільям і принц Джордж у Барселоні / © Associated Press

Батько та син сиділи разом у передній частині салону літака, їх супроводжували співробітники служби безпеки.

Після того, як у соціальних мережах з'явилося відео, на якому Вільям та Джордж збираються зійти з літака, шанувальники королівської родини похвалили їх за рішення полетіти комерційним рейсом, а не приватним літаком. Багато хто також був здивований цим рішенням.

«Це навіть не схоже на перший клас», - писали багато хто з них у соцмережах.

Однак, це не вперше, коли сім'я Уельських літає комерційними рейсами. Їх уже бачили на рейсах British Airways, зокрема під час сімейних відпусток.

Принц Вільям і принц Джордж у Барселоні / © Getty Images

Принц Вільям і принц Джордж у Барселоні / © Getty Images

Вибір комерційних авіаперельотів часто зумовлений екологічною свідомістю, до якої Вільям ставиться з великою пристрастю. Ймовірно, це також результат прагнення принца Вільяма та принцеси Кетрін дати своїм трьом дітям якомога звичайніше виховання.

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