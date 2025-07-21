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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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85
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Приїхала із сином: Шарлотта Казіраги з’явилася на святі в Монако

Племінниця князя Монако Альбера II була присутня вчора на урочистому заході.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Шарлотта Казірагі

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Княжа родина Монако зібралася вчора на святковому заході на честь 20-річного правління князя Альбера ІІ.

Шарлотта Казіраги приїхала разом зі своїм молодшим сином Бальтазаром Казірагі-Рассамом. Вона була в білому короткому топі на широких бретельках, чорних штанях, волосся зібрала в недбалий пучок, а образ доповнила золотим ланцюжком з хрестиком на шиї, кількома браслетами на зап’ясті та кількома золотими каблучками на пальцях.

Шарлотта Казірагі із сином Бальтазаром / © Getty Images

Шарлотта Казірагі із сином Бальтазаром / © Getty Images

Урочистості у Монако також відвідала княгиня Шарлін. Вона була одягнена в сукню-міді ніжного рожевого кольору від Oscar De La Renta, яка була без рукавів, з асиметричним подолом і тонким поясом на талії. Образ княгині доповнювали білі туфлі-слінгбеки зі шкіри від Gianvito Rossi та пара сережок-цвяшок із перлів.

Княжа родина Монако / © Getty Images

Княжа родина Монако / © Getty Images

Захід відвідала і принцеса Александра Ганноверська, яка цього дня святкувала 26-річчя. Вона приїхала з бойфрендом.

Принцеса Александра та її коханий Бен Сільвестр Штраутманн / © Getty Images

Принцеса Александра та її коханий Бен Сільвестр Штраутманн / © Getty Images

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