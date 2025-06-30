Приїхала в компанії матері: принцеса Беатріс у стильному смугастому луку відвідала Вімблдон

Принцеса Беатріс і Сара Йоркська / © Getty Images

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Вони відвідали перший день Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.

Беатріс мала приголомшливий вигляд у смугастій сорочці Sandro з квітковим візерунком і, судячи з усього, у відповідній спідниці. В руках принцеса тримала сірий прямокутний клатч, волосся у неї було розпущене, на обличчі був легкий денний макіяж, тонкий золотий браслет на зап’ясті і кілька каблучок на пальцях.

Принцеса Беатріс і Сара Йоркська / © Getty Images

Її мама Сара Йоркська була в яскравій зеленій сукні з високою горловиною і розрізом на грудях. Її руде волосся було зібране шпилькою ззаду, на обличчі був макіяж, а у вухах — золоті сережки-краплі.

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Принцеса Беатріс / © Getty Images

Нагадаємо, сьогодні на Вімблдоні в Лондоні серед гостей також з’явилася австралійська акторка Айла Фішер, яка обрала яскраву сукню з лимонами для виходу у світ.

Айла Фішер / © Getty Images