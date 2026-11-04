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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Приїхала вирішувати проблеми зі здоров'ям: королеву Ранію заскочили на вулицях Мадрида

Королева Ранія провела кілька днів у Мадриді зі своєю старшою дочкою принцесою Іман, зятем та онукою.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Ранія

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Хоча вона приїхала до Іспанії за станом здоров'я, вона не стала гаяти час у столиці, займаючись шопінгом, оглядаючи пам'ятки та зупинившись у розкішному готелі.

Королева Йорданії також пройшла курс лікування в Міжнародній клініці Рубер, установі, яку часто відвідують VIP-персони з різних приводів, від пологів до медичних проблем.

Преса повідомляє, що королева звернулася до центру через болі в спині і пройшла курс лікування, але більше жодних подробиць не повідомляється. Іспанська редакція журналу Hello! отримала знімки королеви, зроблені на вулицях Мадрида, ймовірно, за Її Величністю полювали папараці.

Нагадаємо, днями Ранія відвідала разом із королем Абдаллою II та невісткою принцесою Раджвою відкриття йорданського парламенту, де зачарувала розкішним образом.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

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