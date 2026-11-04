Приїхала вирішувати проблеми зі здоров'ям: королеву Ранію заскочили на вулицях Мадрида

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

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Хоча вона приїхала до Іспанії за станом здоров'я, вона не стала гаяти час у столиці, займаючись шопінгом, оглядаючи пам'ятки та зупинившись у розкішному готелі.

Королева Йорданії також пройшла курс лікування в Міжнародній клініці Рубер, установі, яку часто відвідують VIP-персони з різних приводів, від пологів до медичних проблем.

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Преса повідомляє, що королева звернулася до центру через болі в спині і пройшла курс лікування, але більше жодних подробиць не повідомляється. Іспанська редакція журналу Hello! отримала знімки королеви, зроблені на вулицях Мадрида, ймовірно, за Її Величністю полювали папараці.

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Нагадаємо, днями Ранія відвідала разом із королем Абдаллою II та невісткою принцесою Раджвою відкриття йорданського парламенту, де зачарувала розкішним образом.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

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