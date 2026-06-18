Приїхала з мамою на саміт: 9-річна донька прем'єрки Італії Джорджі Мелоні стала зіркою Мережі

Джорджа Мелоні з донькою / Instagram Джорджі Мелоні

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні прибула на саміт G7 до Франції разом зі своєю 9-річною донькою Джиневрою. Дівчинка опинилася в центрі уваги після зворушливого моменту, який потрапив на відео.

Папараці зняли, як політикиня з донькою спускалася трапом з літака, а потім віталася з представниками, які її зустрічали. У цей час Джиневра сором’язливо трималася поруч із мамою, ховалася за нею і затуляла обличчя руками, намагаючись уникнути об’єктивів фотокамер. Відео швидко стало вірусним у соцмережах, де користувачі активно обговорювали реакцію дитини.

Дівчинка була одягнена в жовті топ і спідничку, взута в біло-рожеві кросівки та мала довге розпущене волосся, яке розвівав вітер.

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Джиневра народилася у вересні 2016 року. Її батько — італійський журналіст і телеведучий Андреа Джамбруно. 2023-го Джорджа повідомила про розрив із ним після скандалу, спричиненого його сексистськими висловлюваннями, і відтоді самостійно виховує доньку.

Попри те, що поява дитини на міжнародному форумі викликала дискусію в інтернеті, для Мелоні це не перший подібний досвід. Вона вже брала Джиневру з собою на міжнародні заходи, зокрема на саміт G20 на Балі та під час офіційного візиту до Китаю. Політикиня неодноразово наголошувала, що не бачить суперечності між виконанням державних обов’язків і материнством та прагне залишатися поруч з донькою навіть під час закордонних поїздок.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні в костюмі-трійці темно-бежевого відтінку з’явилася на робочої сесії саміту.

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