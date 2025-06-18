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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Приїхала з невісткою: мама принцеси Уельської з’явилася на кінних перегонах в Аскоті

Мама принцеси Уельської — Керол Міддлтон — сьогодні прибула на Royal Ascot на іподром в Аскоті.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Керол Міддлтон та Алізе Тевене

Керол Міддлтон та Алізе Тевене / © Getty Images

70-річна Керол мала чудовий вигляд і обрала для такого рідкісного публічного виходу мереживну сукню теплого жовтого кольору з багатошаровим подолом і невеликим вирізом на зоні декольте. Також у неї на голові був відповідний крислатий капелюх, пісочний клатч в руках і туфлі, що пасують йому до тону. Волосся її було розпущене та укладене в стильне каре, а макіяж на обличчі виконаний у натуральних відтінках.

Керол Міддлтон і Алізе Тевене / © Getty Images

Керол Міддлтон і Алізе Тевене / © Getty Images

Поруч із Керол була зображена її невістка — Алізе Тевене — дружина її єдиного сина Джеймса Міддлтона. Вона одягла картату сукню максі з тонкими зав’язками на талії, підібрала капелюх до тону і маленьку світлу сумку зі шкіри, на яку пов’язала хустку. Також Алізе зібрала частину волосся шпилькою, у вухах у неї були сережки-висячки, а на шиї намисто з камінням.

Сьогодні на іподромі в Аскоті очікується візит принца Уельського Вільяма. А ось його дружина принцеса Кейт на кінних перегонах не з’явиться. Також чекаємо на новий вихід короля Чарльза і королеви Камілли.

Король Чарльз і королева Камілла в перший день Аскота / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла в перший день Аскота / © Associated Press

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