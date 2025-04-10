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Приїхали до Парижа: принц Вільям взяв сина Джорджа на футбольний матч
Принц Вільям взяв свого старшого сина принца Джорджа на матч між його улюбленою командою «Астон Вілла», яка зіграла з «Парі Сен-Жермен» у Парижі.
Відомо, що принц та принцеса Уельські зараз перебувають на відпочинку у Франції з дітьми. Папараці зробили їхнє фото на гірськолижному курорті.
Учора, 9 квітня, принца Вільяма з сином Джорджем було помічено на трибунах стадіону «Парк де Пренс», які уважно спостерігають за грою. Батько та син вболівали за свою улюблену команду на трибунах.
В даний час діти Уельських перебувають на шкільних канікулах перед Великоднем. Принц Вільям і Кейт Міддлтон вважають за обов’язкове скоротити свої королівські заходи під час канікул своїх дітей, щоб вони могли провести час разом як сім’я. І це чудова традиція.
Учора, нагадаємо, також король Чарльз та королева Камілла відсвяткували 20-ту річницю весілля. Вони зараз перебувають із візитом в Італії.