Приїхали до Парижа: принц Вільям взяв сина Джорджа на футбольний матч

Принц Джордж і принц Вільям / © Getty Images

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Відомо, що принц та принцеса Уельські зараз перебувають на відпочинку у Франції з дітьми. Папараці зробили їхнє фото на гірськолижному курорті.

Учора, 9 квітня, принца Вільяма з сином Джорджем було помічено на трибунах стадіону «Парк де Пренс», які уважно спостерігають за грою. Батько та син вболівали за свою улюблену команду на трибунах.

Принц Джордж і принц Вільям / © Getty Images

В даний час діти Уельських перебувають на шкільних канікулах перед Великоднем. Принц Вільям і Кейт Міддлтон вважають за обов’язкове скоротити свої королівські заходи під час канікул своїх дітей, щоб вони могли провести час разом як сім’я. І це чудова традиція.

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Принц Джордж і принц Вільям / © Getty Images

Учора, нагадаємо, також король Чарльз та королева Камілла відсвяткували 20-ту річницю весілля. Вони зараз перебувають із візитом в Італії.

Камілла та Чарльз в Італії / © Associated Press