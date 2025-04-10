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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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321
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Приїхали до Парижа: принц Вільям взяв сина Джорджа на футбольний матч

Принц Вільям взяв свого старшого сина принца Джорджа на матч між його улюбленою командою «Астон Вілла», яка зіграла з «Парі Сен-Жермен» у Парижі.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Джордж і принц Вільям

Принц Джордж і принц Вільям / © Getty Images

Відомо, що принц та принцеса Уельські зараз перебувають на відпочинку у Франції з дітьми. Папараці зробили їхнє фото на гірськолижному курорті.

Учора, 9 квітня, принца Вільяма з сином Джорджем було помічено на трибунах стадіону «Парк де Пренс», які уважно спостерігають за грою. Батько та син вболівали за свою улюблену команду на трибунах.

Принц Джордж і принц Вільям / © Getty Images

Принц Джордж і принц Вільям / © Getty Images

В даний час діти Уельських перебувають на шкільних канікулах перед Великоднем. Принц Вільям і Кейт Міддлтон вважають за обов’язкове скоротити свої королівські заходи під час канікул своїх дітей, щоб вони могли провести час разом як сім’я. І це чудова традиція.

Принц Джордж і принц Вільям / © Getty Images

Принц Джордж і принц Вільям / © Getty Images

Учора, нагадаємо, також король Чарльз та королева Камілла відсвяткували 20-ту річницю весілля. Вони зараз перебувають із візитом в Італії.

Камілла та Чарльз в Італії / © Associated Press

Камілла та Чарльз в Італії / © Associated Press

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