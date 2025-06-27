- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 12k
- Час на прочитання
- 1 хв
Приїхали на весілля: принцеса Раджва і кронпринц Хусейн з дочкою Іман потрапили під приціл папараці у Венеції
Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва приїхали до Венеції, де вихідними відбудеться весілля мільярдера Джефа Безоса та його коханої Лорен Санчес.
Спадковий принц Йорданії із сім’єю прибув на весілля року. Кронпринца Хусейна, його дружину принцесу Раджву та маленьку дочку пари — принцесу Іман — зазнімкували, коли вони сідали в човен-таксі після приземлення в аеропорту Венеції «Марко Поло».
Кронпринц був у білій футболці і з чорним рюкзаком за спиною, на руках він ніс маленьку Іман. Дівчинка була одягнена в милу білу сукню з дрібними жовтими квітами. Її мама принцеса Раджва вдягнулась у чорну сорочку та чорні штани на зав’язках, волосся її було розпущене, на плечі висіла коричнева замшева сумка, а на обличчі були сонцезахисні окуляри.
Також у Венеції вчора була помічена мама кронпринца — королева Ранія. Вона була одягнена у все чорне, її заскочили, коли вона йшла пірсом, щоб сісти в човен-таксі після приземлення в аеропорту Венеції.