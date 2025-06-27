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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Приїхали на весілля: принцеса Раджва і кронпринц Хусейн з дочкою Іман потрапили під приціл папараці у Венеції

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва приїхали до Венеції, де вихідними відбудеться весілля мільярдера Джефа Безоса та його коханої Лорен Санчес.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман / © Getty Images

Спадковий принц Йорданії із сім’єю прибув на весілля року. Кронпринца Хусейна, його дружину принцесу Раджву та маленьку дочку пари — принцесу Іман — зазнімкували, коли вони сідали в човен-таксі після приземлення в аеропорту Венеції «Марко Поло».

Кронпринц був у білій футболці і з чорним рюкзаком за спиною, на руках він ніс маленьку Іман. Дівчинка була одягнена в милу білу сукню з дрібними жовтими квітами. Її мама принцеса Раджва вдягнулась у чорну сорочку та чорні штани на зав’язках, волосся її було розпущене, на плечі висіла коричнева замшева сумка, а на обличчі були сонцезахисні окуляри.

Принцеса Раджва, кронпринц Хусейн та принцеса Іман / © Getty Images

Принцеса Раджва, кронпринц Хусейн та принцеса Іман / © Getty Images

Також у Венеції вчора була помічена мама кронпринца — королева Ранія. Вона була одягнена у все чорне, її заскочили, коли вона йшла пірсом, щоб сісти в човен-таксі після приземлення в аеропорту Венеції.

Королева Ранія / © Getty Images

Королева Ранія / © Getty Images

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