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Приїхали підтримати команду: принцеса Леонор та інфанта Софія відвідали футбольний матч
Принцеса Леонор та її молодша сестра інфанта Софія відвідали футбольний матч жіночої збірної Іспанії на Євро-2025 у Швейцарії.
Сестри приїхали підтримати збірну Іспанії, яка, на жаль, програла у боротьбі з командою Англії. Леонор та Софія вболівали за спортсменок, а після гри зайшли до роздягальні, де спадкова принцеса підтримала команду.
«Не втрачайте енергію, @SEFutbolFem. Вітаю з чудовою роботою протягом усього чемпіонату! Впевнена, що ваші якості та старання принесуть ще багато успіхів 👏🏻», — сказала принцеса Леонор.
Відео поділилися на сторінці іспанської королівської родини у Instagram.
Нагадаємо, принц Уельський Вільям також приїздив на гру підтримати команду «левиць» та взяв із собою свою 10-річну дочку принцесу Шарлотту.