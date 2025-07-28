Приїхали підтримати команду: принцеса Леонор та інфанта Софія відвідали футбольний матч

Інфанта Софія та принцеса Леонор / © Associated Press

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Сестри приїхали підтримати збірну Іспанії, яка, на жаль, програла у боротьбі з командою Англії. Леонор та Софія вболівали за спортсменок, а після гри зайшли до роздягальні, де спадкова принцеса підтримала команду.

© Associated Press

«Не втрачайте енергію, @SEFutbolFem. Вітаю з чудовою роботою протягом усього чемпіонату! Впевнена, що ваші якості та старання принесуть ще багато успіхів 👏🏻», — сказала принцеса Леонор.

© Associated Press

Відео поділилися на сторінці іспанської королівської родини у Instagram.

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Нагадаємо, принц Уельський Вільям також приїздив на гру підтримати команду «левиць» та взяв із собою свою 10-річну дочку принцесу Шарлотту.

Принцеса Шарлотта та принц Вільям / © instagram.com/princeandprincessofwales