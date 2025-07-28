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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Приїхали підтримати команду: принцеса Леонор та інфанта Софія відвідали футбольний матч

Принцеса Леонор та її молодша сестра інфанта Софія відвідали футбольний матч жіночої збірної Іспанії на Євро-2025 у Швейцарії.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Інфанта Софія та принцеса Леонор

Інфанта Софія та принцеса Леонор / © Associated Press

Сестри приїхали підтримати збірну Іспанії, яка, на жаль, програла у боротьбі з командою Англії. Леонор та Софія вболівали за спортсменок, а після гри зайшли до роздягальні, де спадкова принцеса підтримала команду.

/ © Associated Press

© Associated Press

«Не втрачайте енергію, @SEFutbolFem. Вітаю з чудовою роботою протягом усього чемпіонату! Впевнена, що ваші якості та старання принесуть ще багато успіхів 👏🏻», — сказала принцеса Леонор.

/ © Associated Press

© Associated Press

Відео поділилися на сторінці іспанської королівської родини у Instagram.

Нагадаємо, принц Уельський Вільям також приїздив на гру підтримати команду «левиць» та взяв із собою свою 10-річну дочку принцесу Шарлотту.

Принцеса Шарлотта та принц Вільям / © instagram.com/princeandprincessofwales

Принцеса Шарлотта та принц Вільям / © instagram.com/princeandprincessofwales

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