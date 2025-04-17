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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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23
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Приїхали до Іспанії: королева Матильда і король Філіп вирушили з сім’єю на пішу прогулянку

Королівська родина Бельгії зібралися усі разом на новому публічному заході.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Філіп та королева Матильда

Король Філіп та королева Матильда / © Getty Images

Король Філіп та королева Матильда разом зі своїми дітьми — принцесою Елеонорою, яка вчора святкувала день народження і синами принцами Габріелем та Еммануелем, вирушили на королівську прогулянку частиною знаменитого паломницького маршруту «Каміно де Компостела» в Сантьяго-де-Компостела, в Іспанії.

Цього року бельгійські королівські особи подолають останній відрізок шляху та прибудуть до кінцевого пункту призначення: головної площі Сантьяго-де-Компостела та її чудового собору.

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

Сімейну фотографію, де всі включаючи короля і королеву одягнені у зручний спортивний одяг, зробили на старті маршруту.

Король Філіп та королева Матильда / © Getty Images

Король Філіп та королева Матильда / © Getty Images

Не була присутня разом із сім'єю лише принцеса Єлизавета. Вона перебуває в США, де у вересні 2024 року розпочала дворічний курс навчання в магістратурі Гарвардського університету в Бостоні.

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