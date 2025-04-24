Приїхали з важливою місією: сестри Йоркські з мамою Сарою відвідали госпіталь у Лондоні

Принцеси Беатріс та Євгенія з мамою Сарою / © Getty Images

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23 квітня сестри Йоркські та їхня мати Сара вирушили до лікарні в Лондоні, щоб поспілкуватися з персоналом і пацієнтами, а також підвищити обізнаність про рак у молодих людей. Усі троє є покровительками Teenage Cancer Trust і приїхали до госпіталю, щоб привернути увагу до нової кампанії.

Беатріс, Євгенія та Сара Йоркська провели час у спеціальному благодійному відділенні для підлітків і молоді T12, де проходять лікування 20 пацієнтів віком від 13 до 19 років, пише People. Відділення було відкрито герцогинею Йоркською 2005-го і цьогоріч святкує своє 20-річчя.

Принцеса Беатріс, Сара Йоркська та принцеса Євгенія / © Getty Images

Принцеса Беатріс була в темно-синій сукні-сорочці з плісованим подолом Ralph Lauren, взута в чорні замшеві чоботи на підборах. Її сестра Євгенія одягла кашеміровий светр Theory та атласну спідницю-міді Ralph Lauren болотяно-зеленого кольору, а взула замшеві черевики Penelope Chilvers. Їхня мати Сара одягнулася в жакет, спідницю, молочно-білу блузку й туфлі-човники.

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«Це мій перший шанс відвідати відділення відтоді, як мені поставили діагноз — рак, і зустріч з молодими людьми, хворими на рак, завжди неймовірно зворушливий досвід, — сказала Сара Йоркська про візит. — Для мене неймовірно важливо спробувати посилити голоси та досвід людей, хворих на рак, яким приділяється менше уваги, чиї голоси не слухають і яких ігнорують».

Принцеса Євгенія, Сара Йоркська та принцеса Беатріс / © Getty Images

Нагадаємо, Сара Йоркська за минулі два роки перенесла два онкологічні захворювання. У неї діагностували рак грудей і меланому. Їй пощастило, вона пройшла лікування і перебуває у стані ремісії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про членів королівської родини, у яких було діагностовано це захворювання.