Приїхав без принцеси Кейт: принц Вільям представляв короля на похороні Папи Римського

Принц Вільям / © Associated Press

Реклама

Принц Вільям був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку та чорну краватку. Приїхав на похорон принц Уельський один, його дружина принцеса Кейт не склала чоловікові компанії.

Нагадаємо, що в Британії це своєрідна традиція, що саме принц Уельський представляє корону на похороні Папи. Будучи спадкоємцем престолу принц Чарльз представляв свою матір Єлизавету на похороні Папи Івана Павла II 2005 року. Фактично через це на день було перенесено весілля Чарльза та Камілли, яке спочатку мало відбутися 8 квітня, а відбулося 9 квітня 2005 року.

Принц Вільям Уельський / © Associated Press

А ось королева Єлизавета II жодного разу не була присутня на похороні Папи Римського, незважаючи на те, що за час її 70-річного правління померло четверо — Пій XII, Іоан XXIII, Павло VI та Іоан Павло II.

Реклама

Принц Вільям Уельський / © Associated Press

Нагадаємо, на церемонії прощання у Ватикані був присутній і президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською, а також безліч інших високопоставлених та королівських осіб.

Принц Вільям Уельський / © Associated Press